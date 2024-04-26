Ligin son haftasına 27 maçta topladığı 47 puanla 4. sırada giren Kafkasspor, Mardin deplasmanında kazanmak zorunda.

İnegöl ekibi Play-off'a katılmayı garantilemiş olsa da ligde bitireceği sıraya göre 2. Lig yükselme maçlarını oynayacak.

Kafkasspor, Mardin'den 3 puanla dönmesi halinde ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyecek. Ligde 3. sırada yer alan Ayvalıkspor'un son maçta Edirnespor'a yenilmesi durumunda ise İnegöl ekibi ligi 3. sırada tamamlayacak.

Grupta ligi 3. ve 4. sırada tamamlayan ekipler play-off'taki ilk karşılaşmayı kendi saha ve seyircisi önünde oynayacak.

Kafkasspor'un yenilmesi durumunda grupta 5. ve 6. sırada yer alan Ordusspor ve Edirnespor'un kazanmaları durumunda ise Kafkasspor, Play-off'un ilk elemeli maçını rakip sahada oynamak zorunda kalacak.

Ligi 3. sırada bitiren ekip, ligi 6. sırada bitiren takımla, ligi 4. sırada bitiren ekip ise ligi 5. sırada bitiren ekiple play-off maçı oynayacak.

Son haftaların en başarılı takımı olan Kafkasspor, oynadığı son 5 maçın tamamını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İnegöl ekibi galibiyet serisini 6’ya çıkarmak istiyor.

Mardin 1969 Spor- Kafkasspor maçı yarın (Cumartesi) günü saat 15.00'de oynanacak.

Yine gruptaki diğer karşılaşmaların tamamı yine Cumartesi günü saat 15.00'de başlayacak.

Muhabir: İBRAHİM USLU