Stat: İnegöl ilçe
Hakemler: Sinan Dereci, Akın Karabacak, Erdoğan Çak
İnegöl Kafkasspor: Bekir Sevgi, Fikret Sevilgen, Batuhan Doğrukıran(Dk 26 Yusuf Kaplan) Serdar Eylik(Dk 65 Bilal Güney) , Umut Doğdu, Ömer Faruk Boz(Dk 85 Onur Toroman) Kerem Demir(Dk 85 Emre Karadağ) Çağatay Polatdemir, Adnan Gülen, Hasan Bekil(Dk 85 Hasan Çıtak) Emre Kara
Türk Metal 1963: Ömercan Avci, Ataberk Gök, Ali Eren Karadağ, Efe Can Çölbekler(Dk 66 Berkay Toker) Sarp Ekinci, Ahmet Arda Tuzcu, İlyas Kahraman, Mehmet Sacit Yolcu(Dk 46 Batuhan Tekin) Hamit Kargın, Hakan Bozkurt, Osman Burak Destan(Dk 66 Umut Tarhan)
Sarı kartlar: Kerem Demir, Adnan Gülen, Bilal Güney (Kafkasspor) Umut Tarhan(
Kırmızı kart:
Goller: Batuhan Doğrukıran(Kafkasspor) Ali Eren Karadağ(KK)
Maçtan önemli dakikalar
16'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında topla buluşan Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
75'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasına giren Yusuf'un pas için vurduğu top, rakip takım oyuncusu Ali Eren'e çarparak ağlara gitti. 2-0