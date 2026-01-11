Deplasmanlarda sürpriz sonuçlara imza atan İnegöl ekibi Kafkasspor, maça hızlı başladı. 12. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Yusuf Kaplan rakiplerinden sıyrılarak kaleye sert bir vuruş gönderdi. Kaleciden dönen topa son müdahaleyi yapan Umut Doğdu, topu ağlarla buluşturdu.

Bu dakikadan sonra ev sahibi ekip beraberlik golünü ararken, Kafkasspor ise fırsatları değerlendirip 2. golü bulmaya çalıştı. Ancak her iki takımda istediğini yapamayınca ilk yarı Kafkasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan takım ise Çankaya FK ekibi oldu. 48. dakikada Burak Başkaya'nın pasında toplan buluşan Selim Ilgaz topu ağlarla buluşturarak maçı 1-1 'e getirdi.

Maçın 79. dakikasında ise sahneye takımın tecrübeli oyuncusu Emre Kara sahneye çıktı. Kullanılan korner atışında düzgün bir vuruşla kafayla golü atan Emre Kara, İnegöl Kafkasspor'u 2-1 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç 2-1 sona erdi. Böylelikle Kafkasspor şampiyonluk yolunda çok büyük bir engeli daha aşmış oldu.