Bölgesel Amatör Lig 14. Grupta şampiyon olarak 3.Lige çıkmaya hak kazanan Kafkasspor, şampiyonluğu Amfi Tiyatro'da düzenlenen gala gecesi ile kutladı.

Kutlamalar belediye önünden şampiyonluk korteji ile başlarken, yürüyüşün ardından gala gecesi Kültürpark Amfi Tiyatro'da düzenlendi. İnegöl protokolü, Kafkasspor taraftarı ve ilçe halkının büyük ilgi gösterdiği gecede amfi tiyatroda yer kalmadı.

Kafkas Halk Dansları ile havai fişek gösterilerinin renklendirdiği gece Kübra Lana konseri ile devam ederken, gecenin sonunda Kafkasspor şampiyonluk kupasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden aldı.

ÇOK BÜYÜK BİR İNANÇ, ÇOK BÜYÜK BİR EMEK VAR

Gece de konuşan Kafkasspor Başkanı Celal Ter, “Aslında hikaye burada başlıyor. Sebahattin Ordu başkanımızın önderliğinde 4 yıl çok güzel işler başardı, çok kıymetli izler bıraktı. Tabii ki ondan önce 1980 yılında kulübün kuruluş tarihinden itibaren bugünlere gelmemizde birçok insanın emeği var. Bizim sadece bu işin tuzu biberini serptiğimizi düşünüyorum. Sebahattin başkanın geçen sene oynatmış olduğu finalden sonra sağ olsun dedi ki ‘illa başkan sen olacaksın’ biz de olduk. Bizim önde ya da arkada olmamız çok önemli değil, bunu hepiniz biliyorsunuz. Başta ben yönetim kurulu arkadaşıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu işin en başında onlar bana inandı ve hikayemiz burada başladı. Yani hikayemizin en büyük kahramanları arkamda duruyor. Kulübümüzün son yıllarda oluşturmuş olduğu politikadan dolayı futbolcu kardeşlerimize aramıza dahil ettik. Onlar da bize inandılar. Bizimle beraber yola çıktılar. Bir şampiyonluk hikayesi var ama kitap yazsak kitaba sığmaz, ismini okusak inanın isimler tek tek bitmez. Çok büyük bir inanç, çok büyük bir emek vardı. İnananlar her zaman başarır ama sadece onların inanması yetmiyor. Taraftarımızda bize inandı ve hep beraber bu başarıyı elde ettik. 7 puan gerideydik biz, sporcu arkadaşlarımızla devre arası kampta oturduğumuz zaman ‘Arkadaşlar 39 toplanacak puan var. 7 puan geride olabiliriz ama son maçı saymıyoruz. Gebze maçı içerde. Onu biz farkı 4 puan olarak görüyoruz’ dedik. Allah razı olsun hocalarımız ve futbolcu arkadaşlarımız azimle çalıştı. Yönetici arkadaşlarımızda her zaman onların arkasındaydı. Tabii bu büyük camia da her zaman arkamızdaydı. 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik almak ve 7 puan geriden gelip 4 puan önde şampiyon olarak bitirmek kolay değildi. Ancak bizler inandık, bizlere inandılar. Allah’ın izniyle bugünlere geldik. Ben şampiyonluğumuzun başta camiamıza, İnegöl’ümüze, Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah daha güzel günlerde hep beraber buluşmak üzere” dedi.

İNEGÖL TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Çok fazla maçları takip edemedik ama şampiyonluk maçı gibi oldu, son maç öncesinde oradaydık. Gerçekten gururlandım. Sayın başkanım da ifade etti, İnegöl bir cevher, özellikle genç nüfusuyla enerjisiyle, potansiyeliyle, ekonomisiyle, iş dünyasıyla gerçekten tarih yazmaya devam ediyor. Ben inanıyorum ki inşallah Kafkasspor BAL Ligi, 3.lig derken sonrasında daha nice güzel başarıları ortaya koyacaktır. Bugün Celal başkan ve yönetimi bunu başardılar. Ancak tabi geçmişte de çok değerli başkan ve yöneticilerimiz görevler yaptılar. Kıymetli taraftarı, sporcu kardeşlerimi, teknik kadroyu herkesi kutluyorum. Önümüzdeki sezonda da başarılar diliyorum” dedi.

KAFKASSPOR BÜYÜK BİR CAMİA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Kafkasspor şampiyonluğu uzun süredir istiyor. Geçen sene direkten döndüler ama bu sene nihayetinde şampiyon oldular. Çorbada biraz bizim de tuzumuz olmuştur. Şimdi beni forma almaya davet ettiler ama beni böyle ufak şeyler için harcamayın. 3. Lig uzun soluklu bir süreç. İnegölspor'a giderseniz ne demek isteğimi anlatırlar size. Dolayısıyla İnegöl gibi nüfusu 300 bine dayanmış bir ilçede 2.lig'de oynayan İnegölspor'dan sonra 3. Lig'de Kafkasspor gibi büyük bir camiası, taraftarı olan bir takımın çıkmış olması da bana göre şehir için avantaj ama tabi doğru kullanmak lazım. Kör rekabetten ziyade iki takım paslaşmalı. Nihayetinde İnegöl 300 bin nüfuslu bir ilçe. Burada da bir alt yapı var. Bu çocukları da kullanmak lazım. Ben çok teşekkür ediyorum, Metin Ungan bizim arkadaşımız, kardeşimiz. O da uzun yıllar Kafkasspor'da başkanlık, yöneticilik yaptı. Sağ olsun büyük nezaket gösterdi. İnşallah parayı almak kaydıyla formayı vermedi öyle düşünüyorum. Sonra Ömer Faruk kardeşimi de ben İnegölspor alt yapısında yetiştiği için uzun yıllardır tanıyorum. Boz ailesi de çok geniş bir aile biliyorsunuz ki, Trabzon kökenli Karadenizli bir aile. O da çok efendi bir kardeşimiz ve Kafkasspor'un da kaptanı olarak bu başarının başında, önünde oldu. Ben kendisini kutluyorum, benim için de çok anlamlı bir hediye oldu. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.