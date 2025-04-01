Ligde oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak topladığı 28 puanla grupta 12. sırada yer alan İnegöl Kafkasspor, Uşakspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

KAFKASSPOR’UN İÇ SAHA KARNESİ

Devre arasında yaptığı takviyeler sonrasında çıkışa geçen İnegöl Kafkasspor, kendi saha ve seyircisi önünde başarılı bir performans ortaya koymaya başladı. Bu sezon iç sahada 12 maça çıkan Kafkasspor, bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kafkas kartalları, son 4 iç saha maçının 3’ünü ise kazandı.

UŞAKSPOR NASIL BİR TAKIM?

Ligin 2. yarısında çıkışa geçen takımlardan biri olan Uşakspor, son 8 lig maçında yenilmezken, bu maçlarda 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Ligde oynadığı 25 maçta ise 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Uşakspor, bu maçlarda topladığı 40 puanla grupta 5. sırada yer alıyor. Konuk ekip, bu maçlarda rakip filelere 42 gol atarken, kalesinde ise 24 gol gördü.

Uşakspor deplasmanda oynadığı 12 maçta ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

Ligin en golcü 2. Takımı olan Uşakspor’da 18 futbolcu direk gol katkısı yaparken, takımın en golcü isimleri 8 golle geçen sezon Kafkasspor forması giren Semih Akyıldız, 7 golü bulunan Selçuk Alibaz ve 6 golü bulunan Murat Torun.

KAFKASSPOR-UŞAKSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 2. Grup 26. Hafta mücadelesinde İnegöl Kafkasspor-Uşakspor arasında ki karşılaşma 2 Nisan Çarşamba günü saat 14. 00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.