Önümüzdeki sezonda play-off maçlarının sona ermesinin ardından 62 takımın mücadele edeceği 3. Ligde Bursaspor’un yanı sıra Bursa’dan, Yıldırımspor, Nilüfer Belediye FSK ile İnegöl temsilcimiz Kafkasspor mücadele edecek. Önümüzdeki sezon Bursa’da Bursapor ile birlikte 4 takım 2. Lig’e yükselmek için mücadele edecek.

AYNI GRUPTA YER ALABİLİRLER

TFF'nin alması beklenen karara göre Bursa takımlarının aynı gruba düşme ihtimali oluştu.

BÖLGESEL OLABİLİR

Statünün henüz belli olmadığı TFF 3. Lig’de, kulüplere ağır yük olan deplasman masraflarının daha az olması için bölgesel lig olabileceği ön görülüyor. Henüz netleşmese de statünün önümüzdeki günlerde TFF tarafından kararlaştırılarak açıklanması bekleniyor. TFF, daha önce yaptığı açıklamada 3. Lig’in 8 Eylül Pazar günü başlayacağını resmi internet sitesinden duyurdu. Ayrıca grup kuraları da ilerleyen günlerde çekilecek.

2. LİG’DEN 3. LİGE DÜŞENLER

Bursaspor, Etimesgut Belediye, Düzcespor, Denizlispor, Uşakspor, Zonguldak Kömür, Kırşehir FSK, Adıyaman FK.

3. LİG’DE DEVAM EDEN TAKIMLAR

İnegöl Kafkasspor, Bursa Yıldırımspor, Aliağa Futbol AŞ, Ayvalıkgücü Bld., 52 Orduspor, Edirnespor, Mardin 1969, Küçükçekmece Sinop, Karabük İY, Kelkit Hürriyet, Silivrispor, Borova 1877, Kuşadasıspor, Bld. Kütahya, B.Tepecik, Ağrı 1970, Fatsa Bld., Osmaniyespor FK, 1922 Konyaspor, Bayburt Öİ, Sebat Gençlik, 1984 Muşspor, Tokat Bld. Plevne, Alanya Kestel, Orduspor 1967, Balıkesirspor, Bergama Sportif, Çankaya SK, 23 Elazığ FK, Nevşehir Bld., Artvin Hopaspor, Talasgücü Bld., Kırıkkalegücü, Karşıyaka, Turgutluspor, Efeler 09, Anadolu Üniversitesi, Silifke Bld., Pazarspor, Amasyaspor FK, Kemerkent Bulvar ve Ergene Velimeşe.

BAL’DAN 3.LİG’E YÜKSELENLER

Nilüfer Belediye FK, Beykoz İshaklı, Çorluspor 1947, Tire 2021, Muğlaspor, 1926 Polatlı Bld., Niğde Bld., Viranşehir Bld., Mazıdağı Fosat, Çayelispor, Yozgat Bld. Bozok ve Türk Metal 1963.

Kaynak: SEHER YAŞA