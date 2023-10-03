3. Lig 1. Gup temsilcisi Kafkasspor’da golcü futbolcu Hakan Öztürk’le yollar ayrıldı. Karşılıklı yapılan görüşmenin ardından ayrılık kararı kulübün resmi sosyal sayfasından yayınlandı.

BAL Ligi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan golcü futbolcu Hakan Öztürk, sezon öncesi yaşadığı sakatlığın ardından takıma ligin 2. Haftası dahil olabilmişti.

Kafkasspor Kulübü yaşanan ayrılık haberini şu şekilde duyurdu; “Futbolcumuz Hakan Öztürk ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Öztürk’e Kafkasspor formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.