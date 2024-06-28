TFF 3. lig temsilcimiz Kafkasspor'da yeni yönetim belli oldu.



Tesislerde gerçekleştirilen genel kurulda Kafkasspor Başkanlığına bir dönemin ardından yeniden Sabahattin Ordu seçildi.



İnegöl protokülünün yoğun ilgi gösterdiği genel kurul divan heyetinin seçiminin ardından İstiklal marşının Okunması ve saygı duruşu ile başladı.

Yönetim ve denetleme kurulu raporları, gelir gider cetvelinin okunup ayrı ayrı ibra edilmesinin ardından seçime gidildi.



Tek listeyle gidilen seçimde Başkanlığa Sabahattin Ordu seçilirken yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu;

Ahmet Bayrak, Burak Yavuz, Batuhan Öke, Bilal Timagur, Burak Balkan, İdris Baykoz, İlyas Yavuz, İsmail Biricik, Kadircan Yıldırım, Mustafa Ateş, Mümin Mollaer, Nurettin Kaplan, Selami Coşkun, Selim Kaçar, Semih Demirtaş, Şaban Aydın, Şenol Peker, Mehmet Başol, Tahsin Atış, Talha Öziş, Tamer Çalışkan, Sezai Kılınç ve Uğur Kamacı.



Seçimin ardından bir konuşma yapan Kafkasspor'un yeni Başkanı Sabahattin Ordu, "Bu camianın bir evladı olarak daha önce 4 yıllık başkanlık yapma şerefini bana yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Son 2 yılımızda Kulübümüzü profesyonel lige çıkartan değerli kardeşim, Başkanımız Celal Ter'e emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 2024-2025 futbol sezonu için yeni bir serüvene yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber başlamış bulunmaktayım. İnşallah çıkmış olduğumuz bu yolda anlımızın akıyla çıkmayı başaracağız. Sizlerden Kulübümüze her zaman olduğu gibi yine destek olmanızı ve bu işi birlik ve beraberlik içerisinde yürüteceğimizi belirtmek istiyorum. Bir araya gelmek birlikteliğin başlangıcıdır. Kafkasspor efsanesini yarınlara taşıyabilmek büyük başarılara imza atabilmek ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için birlikte, omuz omuza yürüyebilmek gerekir. Kulübümüze geçmişte hizmetleri olan eski başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize, ayrıca özellikle maddi manevi büyük katkıları bulunan, her bireye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem saha içinde hem saha dışında Kafkasspor'u yukarılara taşıyacağımıza kalben inanıyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.