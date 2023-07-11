KAFKAS’TAN BİR KUPA DAHA

Katıldığı turnuvalarda kupalara adeta ambargo koyan Kafkasspor altyapısı, U-11 ile Bursa’dan şampiyon olarak döndü.

Mustafa Atar yönetiminde 2023-2024 sezonu için çalışmalara başlayan Kafkasspor U-11, ARS Sportive tarafından Bursa’da düzenlenen gece turnuvasına katıldı. Arabayatağı Tesislerinde düzenlenen turnuvada Kafkas Kartalı, Kütahya Yeşilay, Üçevler ve Arabayağı ile aynı grupta yer aldı. Kütahya temsilcisi ile golsüz berabere kalan Yeşil Siyahlılar, Üçevler’i tek golle geçti. Arabayağı’nı da 3-0’la geçin Kafkasspor U-11, lider olarak grubundan çıktı. Milletspor’u yarı finalde 4-0 geçen temsilcimiz, finalde karşılaştığı Kütahya Yeşilay’ı 1-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.