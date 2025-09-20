Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mezitli İlçesi Demirışık Mahallesi’nde gerçekleştirilen içme suyu altyapı çalışmaları sonrası tahrip olan yolların yenilenmesini tamamladı.MERSİN (İGFA) - MESKİ, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde altyapı ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Demirışık Mahallesi’nde toplamda 10 kilometrelik içme suyu isale, terfi ve şebeke hattı çalışmasının ardından, tahrip edilen yollar MESKİ tarafından yeniden inşa edildi. Bu kapsamda 6 kilometre sıcak asfalt ve 4 kilometre sathi kaplama yapılırken, bölge halkına daha modern ve konforlu bir yol ağı sunuldu.

Yıldırım: “Demirışık Mahallesi, modern ve konforlu bir yol ağına kavuştu”

MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Asfalt Şube Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak görev yapan Mehmet Ali Yıldırım; “10 kilometre içme suyu hattı yenileme çalışmaları sonrasında 6 kilometrelik sıcak asfalt kaplama çalışması ve 4 kilometrelik sathi kaplama çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışma ile Mezitli ilçesi Demirışık Mahallesi, modern ve konforlu bir yol ağına kavuşmuştur” dedi.