Beykoz ilçesinde geçen pazartesi günü bir kahvehanede yaşanan silahlı çatışma sonucu 4 kişi yaralanmıştı. Olayın, bir avukat ile müşteki arasındaki bir dava nedeniyle ortaya çıktığı belirlendi. Müşteki, davadan dolayı 1 milyon TL talep ettiğinde, avukatın arkadaşlarıyla birlikte kahvehaneyi bastığı trajik olayda, 5 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Geçtiğimiz pazartesi akşamı, Beykoz'un Örnektepe Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 22.30 sularında meydana gelen silahlı kavgaya İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Kavga sırasında yaralanan M.Y. (37), M.Y. (28), F.E. ve E.G. isimli şahıslar hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Olayın failleri olarak belirlenen Z.A., Z.A., A.D., M.G. ve O.A. adlı şahıslar ise geçtiğimiz perşembe günü polis ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca, olaya karıştığı tespit edilen H.Y. ve Ö.U. isimli şahıslar da aynı gün gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet fişek bulundu.

Yapılan sorgulamada, şüphelilerden birinin avukat olduğu ve suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Avukat A.D., 10 ayrı suçtan toplamda 1 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 17 bin 250 TL para cezasından arandığı ortaya çıktı. Araştırmalarda, avukat A.D. ile kahveci M.Y. (37) arasında daha önce kaybedilen bir dava nedeniyle husumet olduğu ve M.Y.'nin davayı kaybetmesinin sorumlusu olarak A.D.'yi gösterdiği, zararı karşılaması için 1 milyon TL talep ettiği ve bu nedenle aralarındaki husumetin silahlı saldırıya dönüştüğü tespit edildi.

Yakalanan şahıslar, "işyeri baskını", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "suç delillerini karartmak" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. M.Y. (28), E.G. ve F.E. isimli şahıslar serbest bırakılırken, H.Y., M.Y. (37) ve Ö.U. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. A.D., O.A., Z.A., Z.A. ve M.G. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.