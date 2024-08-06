Yulaf ezmesi bol lifli ve besin değeri yüksek bir tahıldır, fit tarifler ile kolayca kullanılabilir. Yulaf ezmesi içerisindeki beta glukan olarak adlandırılan çözünür lifler sayesinde kötü (LDL) kolesterolün düşmesine yardım edebilir. İçerisindeki beta glukan ve diğer bileşikler sayesinde kalp sağlığını olumlu etkiler, kronik hastalıklara karşı koruma sağlar. Yulaf ezmesi ile ilgili detaylı bilgiler için yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

MALZEMELER (3 kişilik)

2 adet olgun yerli muz

1 su bardağı yulaf ezmesi

200 ml laktozsuz süt

1 tatlı kaşığı bal

2 yemek kaşığı kakao

Çiğ badem

Yapılışı:

Yulaf ezmesi ile neler yapılır, arıyorsanız tarifimiz tam size göre olabilir. Mutfak robotu veya shake cihazınızın haznesine muzları dilimleyin. Üzerine laktozsuz sütü, yulaf ezmesini, kakaoyu ve balı da ekleyin. İyice pürüzsüz olana kadar karıştırın. Kuplara ekleyin. Çiğ bademleri kırarak kupların üzerini süsleyin. Afiyetle yiyin. Muzlu yulaflı tarifler arasında favoriniz olabilir. Tarifimizden 3 kup kakaolu fit puding elde edebilirsiniz. 1 kup ise 203 kalori enerji içerir.

Tarifimizin faydaları nelerdir?

Yulaf ezmesi ve çiğ badem içerdikleri lifler sayesinde kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcıdır.

İçerik olarak antioksidanlarca zengin bir alternatif olur.

Lifler sayesinde bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterilerin artmasına yardım eder.

Tok hissetmenize destek olarak kilo kontrolü ve zayıflama diyetlerinde tercih edebileceğiniz bir tarif olabilir.

Tatlı isteğinizi azaltabilir.

Magnezyum ve potasyum gibi önemli mineralleri almanıza yardım eder.