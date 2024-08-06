Nefis, glütensiz ve fit bir karabuğday unlu mayalı poğaça tarifimiz var.

Karabuğdaylı Glutensiz Fit Poğaça Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı karabuğday unu

1 yemek kaşığı keten tohumu

1 yemek kaşığı çörekotu

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı instant maya ( glütensiz )

½ su bardağı ılık su (hamur kıvamına göre değişebilir)

İç harcı için dereotu ve lor peyniri kullanabilirsiniz.

Tüm malzemeleri derin bir kaba alın ve karıştırın. Suyu yavaşça ilave ederek karıştırın. Daha sonra yoğurun ve kıvama göre su ilavesi yapın. Elinize yapışmayan bir poğaça hamuru elde edeceksiniz. Üzerini bir bez ile kapatıp 30-45 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan bezeler alın,iç harcını ekleyerek ve şekil verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Fırınınızı 180 dereceye ısıtın. Karabuğdaylı fit poğaçanızı ısınmış fırında 20-25 dakika pişirin.

Tarifimizden 10 adet karabuğday unlu poğaça olmaktadır.

Karabuğday unlu poğaça tarifleri glutensiz beslenen, çölyak hastası olan veya düşük gluten diyeti yapan kişiler için ekmek alternatifi olarak kullanılabilir.

Karabuğdaylı fit poğaça tarifimiz diğer poğaçalara göre daha düşük yağlı ve yüksek proteinli, bağırsak dostu bir poğaça olacaktır.

Karabuğday, ayrıca kalp sağlığını koruyucu, kan şekerini dengelemeye yardımcı ve kilo vermeye destek bir tahıldır. Uzun süre tokluk sağlayan lezzetli bir tahıldır.

Kahvaltılarınızda veya ara öğününlerinizde farklı bir alternatif olarak karabuğdaylı poğaça tarifini değerlendirebilirsiniz.

1 adet karabuğday unlu poğaça (lorlu) 75 kaloridir. 1 dilim karabuğday ekmeği (25 gram) 60 kaloridir.

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