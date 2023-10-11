Şişli ilçesinde, Esentepe Harman 1 Sokak üzerinde bugün saat 12.15 civarında gerçekleşen olayda, Gülcan Nazşen isimli bir kadın korku dolu anlar yaşadı. Gülcan Nazşen, kaldırımda yürürken aniden kaldırımın çökmesi sonucu yaklaşık beş metre derinliğindeki bir çukura düştü. Olayın hemen ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, çukurdaki kadını güvende hissetmesi için merdiven yardımıyla kurtardı. Gülcan Nazşen, ilk yardımın ardından hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Olayın tanığı Mehmet Emin Tepe, olay anını şu şekilde anlattı: "Arkadaşlarla yemeğe gidiyorduk. Önde giden arkadaş birden kaldırımdan aşağıya düştü. Bir sonraki araç geçtikten sonra yolu kullanmaya karar verdik, ancak o arkadaş bir anda çöken kaldırıma düştü. Ne olduğunu anlayamadık. Şok olduk. Hemen yardım çağırdık. Gülcan, kablolara yaklaşık 3 metrelik çukura düştü. Şu an durumu iyi, hastanede." dedi.

Çökme nedeniyle, yaya ve araç trafiği sokak boyunca kapatıldı. Yakınlardaki üç aracın da güvende olduğundan emin olmak için itfaiye ekipleri gerekli önlemleri aldı. Kalabalık, olayı cep telefonlarıyla kaydederek izledi.

Kaldırımın çökmesinin etkilerini hafifletmek amacıyla çalışmalar hızla başlatıldı.