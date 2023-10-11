İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimlerde ‘ittifak’ çağrısına kısa sürede yanıt verdi. Akeşner,” ttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor Sayın Erdoğan” dedi. İşte detaylar…

Partisinin TBMM grup toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’ye seslenerek Cumhur İttifakı’na katılması ‘kapımız açık’ mesajını verdi.

İYİ Parti'den yanıt gecikemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından kısa süre sonra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklama yaptı.

Akşener, "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun" ifadelerini kullandı.