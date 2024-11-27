Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay liderliğinde üst düzey yöneticilerden oluşan bir heyet, İnegöl’de faaliyet gösteren Onur Er Cam ve Onur Er Seramik firmasını ziyaret etti. Heyet, Onur Er Cam ve Onur Er Seramik'in yenilikçi üretim süreçlerini yerinde inceleyerek, iki firma arasında potansiyel iş birliği fırsatlarını masaya yatırdı.

Onur Er Cam ve Onur Er Seramik tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette, ekibe Onur Er Cam firma sahipleri Ali Toprak ve Mustafa Toprak eşlik etti.



Kale gurubu heyetinde, Kale Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Özçelik, Genel Müdür Timur Karaoğlu, Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal, Kategori Pazarlama Direktörü Selin Çevik Ersayın, Pazarlama Direktörü Zeliha Özay, Uygulama Kanalı ve Satış Direktörü Tarkan Özdoğan, Ürün Geliştirme Müdürü Erdal Demirci, Teknik Uygulamalar Satış Yöneticisi Adnan Özen, Mobilya Kanalı Satış Yöneticisi Coşkun Akçay ve Slab Eksperi Teoman Koç yer aldı.

Görüşmelerde, yatırımlar ve projeler ile iki taraf arasındaki iş birliğini genişletme potansiyeli ve mevcut iş süreçlerinin iyileştirilmesi gibi konular ele alındı.