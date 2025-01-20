Bir maçta kaleciler ön planda ise o maç mutlak zevkli olmuştur. İnegölspor'un Altınordu maçı da aynı öyle oldu.

Mücadele ilk düdükten son düdüğe kadar çekişmeli, zevkli ve adrenalini bir maç oldu. Bir kere şunu söyleyeyim devre arası bizim adımıza iyi geçmiş. Takım arkadaşlık ve puanı isteme adına büyük adım atmış. Sahanın her yerinde bütün oyuncular kora kor bir mücadele içindeydiler. Pas oyunu yüzdemiz oldukça artmış.

Bunun yanında coşku ve ayağa oynama isabetli olunca da ortaya güzel ve çekişmeli bir maç ortaya çıktı. Hele ki maçın ilk yarım saati sahanın mutlak hakimi bizdik. Gereksiz şekilde 2. sarı kart ile oyundan atılan teknik direktör İbrahim Dağaşan’dan sonra rakipte bir oynama hevesi, bizde ise gerginlik hakim olmaya başladı. Şunu söyleyelim, kulübe inanılmaz gergindi. Her karara itiraz ve bütün bunlar hep birlikte yapıldı. Adeta panayır gibi bir görüntü verdik. Maalesef takım iyi iken futbolun bütün doğrularını yapmaya çalışırken, bana göre bu kadar hakemle oynama, bize yarardan çok zarar getirir. Hakem kötü idi. Fakat bize özel değil, iki takımada hatta sonuca etki edecek hata da yapmadı. Vermediği bütün kararlar kaleye uzak pozisyonlarda idi ama İbrahim hocanın itiraz ettiği ve kırmızı kart gördüğü pozisyon ofsayt ve kaleci Egemen burada müthiş bir refleks ile topu dışarı atmayı başardı.

2.yarı ise topla bir tık biz fazla oynasakta rakibin ciddi atakları vardı. Hatta uzatmalarda 2 pozisyon harcadılar. Bizim ise özellikle 2.yarının başında değerlendiremediğimiz bir pozisyon var ki atsak bana göre ligin yarısını bize göre geçerdik. Kısaca iki takımda da kaleciler takımlarını ayakta tuttular ve çok kritik kurtarışlarla puanları paylaştırmış oldular.

Genel olarak takımın azmi ve kazanma arzusu beni umutlandırdı. Değişiklikler yerinde idi. Özellikle sarı kartlı oyuncuların çıkması bir olası kırmızı kartın önüne geçti. Fakat Alican neden çıktı, anlam veremedik. Alpay ise bende hayal kırıklığına devam ettirdi. Oyuna girdi, 2 duran top kullandı. Top yerden bile kalkmadı. Vallahi geldiği günden beri takıma gram katkısı olmamasına karşın, hep kadroda olması, her maça dahil olması. Demek ki sözleşmesinde yazılı. Yoksa 3 hocamız da hep kendisinden bir şey bekledi, hayret.

Gruba baktığımızda ise bizim için tehlikenin olmadığını görüyoruz. Kısaca kalan maçlar için artık matematik yapma zamanı. Çünkü kulübün mali durumu bize bu gerçekten başka bir şey düşünme imkanı vermiyor. Şu an olduğu gibi gelecekte de sağlıklı bir düşünme imkanı vermiyor…