SÜPER AMATÖR

A Grubu: İkinci yarının ilk maçında temsilcimiz Anadolu FK lider Kestel Belediyespor deplasmanında güçlü rakibine 5-2 kaybetti. Bir altındaki Şükraniyespor’un kazanmasıyla Anadolu FK bu sezon ilk defa düşme hattına girmiş oldu. Anadolu FK bu hafta İnegöl’de play-off hedefi taşıyan Bağlarbaşıspor ile karşılaşacak.

B Grubu: Murat Ulu gözetiminde yıllar sonra ilk devreyi lider bitiren Kurtuluşspor evinde Nilüfer Kızılcıklıspor maçıyla ikinci yarıya başladı. İlk devre biraz tutuk olan Kurtuluşspor ikinci yarının ilk dakikalarında bulduğu golle maçı 1-0 kazanmış oldu. İlk maçı da Kurtuluşspor 1-0 kazanmıştı. Ligde son basamaktan çıkamayan Akhisar Demirspor deplasmanda Burgazspor ile karşılaşacaktı. Ancak temsilcimiz sahaya çıkmayınca 3-0 hükmen yenilmiş oldu. Lider Kurtuluşspor bu hafta Bursa’da Küplüpınar-Yeşildağspor ile karşı karşıya gelecek. Kurtuluşspor galip gelip play-off yolunda epey rahatlamak isteyecektir. Akhisar Demirspor sahaya çıkacaksa lig ikincisi Arabayatağıspor’u konuk edecek.

C Grubu: Orhaniyespor, Mesudiye Sahasında orta sıralardaki Bursa 1326 FK ile karşılaşıp müsabakayı 3-0 gibi net bir skorla yendi. Son hafta üçüncü antrenörü Kadir Hoca ile çalışmalarına devam eden Alanyurt Gençlik ilk hafta BAY geçti. Orhaniyespor belki de sezonun en zorlu deplasmanına gidecek. Temsilcimiz, İnegöl’de 4-1 yendiği Zaferspor ile karşılaşacak. Zaferspor ilk ve tek mağlubiyetini Orhaniyespor’dan almıştı. Zaferspor tam 10 haftadır kaybetmiyor. Alanyurt Gençlik ikinci devrenin ilk maçında İnegöl’de Görükle İpekspor ile oynayacak. Temsilcimiz için kritik bir maç olacaktır.

CERRAHSPOR ZORU BAŞARDI

GENÇLERGÜCÜ YÜKSELİŞTE

1. KÜME

1.Grup: Yenicespor bu hafta Bursa’da bir atında yer akan Şirinevlerspor’a 1-0 mağlup oldu. Yenicespor bu hafta evinde Harmancıkspor’u konuk edip 2-0‘lık önemli bir galibiyet aldı. Zaten temsilcimiz tehlikeli bölgeye yaklaştığı için evinde puan kaybetmemeliydi. Morali düzelen Yenicespor deplasmanda lig sonuncusu Samanlıspor’a misafir olacak.

3.Grup: Geçen hafta farklı galip gelen Doğanspor bu hafta Bursa’da Duaçınarıspor’a 3-1 mağlup oldu. Doğanspor hafta sonu lider Bursa Merinosspor ile deplasmanda karşılaşacak.

4.Grup: Lig ikincisi olan Hamitlerspor ile deplasmanda karşılaşan Cerrahspor sahadan 2-1’lik çok değerli bir galibiyet aldı. Cerrahspor play – off hedefiyle mutlaka kazanması gerekiyordu. Cerrahspor evinde ligden sondan ikinci sıradaki Karacabey Esnafspor ile mücadele edecek.

5.Grup: Gençlergücü hafta sonu Bursa’da aynı puandaki Gürsu Yenidoğanspor’a karşı puan mücadelesine girdi ve 2-1’lik bir galibiyet aldı. Beşinci sıraya yükselen Gençlergücü evinde İznik temsilcisi Boyalıcaspor ile karşı karşıya gelecek.