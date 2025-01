İnegölspor sıkı bir devre arası hazırlıklarından sonra evinde ikinci yarının ilk maçında ilk maçta kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Altınordu maçında iyi mücadele etmesine ve çok istemesine rağmen gol atamazken, karşı ataklarda kalesinde gördüğü mutlak gol pozisyonlarında kaleci Egemen’in mükemmel kurtarışları ve rakip oyuncuların beceriksizliği nedeniyle kalesinde gol görmeyince bir kez daha evinde berabere kaldı. Aldığı bu 1 puanla puanını 20 yaparken fikstürde bir basamak aşağıya inerek 12. sıraya oturdu.

Rakip Altınordu bir futbol okulu takımı. Türkiye’de bir ilki yaparak kurduğu bu futbol okuluna ülkemizin hatta yurt dışında bu konuda taramalar yaparak topladığı gençleri okulunda yetiştirerek Milli takım oyuncularımız Cengiz Under gibi oyuncuları üst liglere satarak ve ayrıca kurduğu takımlarla çeşitli kategorilerde lig müsabakalarına katılan Altınordu, kısa bir süre önce 1.Ligde hiç yabancı oyuncu oynatmadan mücadele eden Altınordu takımı, bu sezon İnegölspor’la aynı grupta yer alıyor. İlk maçı net bir skorla kazanarak geldiği İnegöl deplasmanında öncelikle beraberliği sağlama alarak kazanmayı amaçladığı bu maçta istediği oyunu oynayamadı. Üç ihtimalli bu maçta gol atamayınca rakibi gibi beraberliğe razı oldu. Bu maçı izlerken altyapı sistemi ile ülkemizde nam salmış bu takımın kadrosunda sivrilen ve ilerisi için umut veren bir kaç oyuncu izleyeceğimizi beklerken, maalesef bu Altınordu takımında böyle bir genç oyuncu göremedik. İnegöl’e 3. sırada gelen Altınordu bu beraberlikle 4. sıraya düştü. Bu takımla play-off’a kalabilirse kendilerini şanslı saysınlar.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Egemen, geride Batuhan Çakır-İsmail Zehir-M.Emre Can, ortada Sadık Arda-Yusuf-Uğur-Alimert, ileride Alican-Fatih-İbrahim Can tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Alican’ın yerine Mustafa Mete, Alimert’in yerine Bilal, Yusuf’un yerine Recep Efe, Fatih’in yerine Hasan Alp ve Sadık Arda’nın yerine Alpay’ı oyuna aldı. Bu değişiklikler takımımızı ateşlemeye yetmedi. Bilal-Hasan Alp ve Alpay oyuna beklenen katkıyı yapamadılar. Maç her iki takımın temkinli, fakat kazanmaya yönelik hızlı ve istekli oyunu ile hızlı başladı. İlk yarıda dişe diş bir mücadele seyrettik. İlk yarıda her iki takımın kalesinde ikişer tane ciddi gol pozisyonu oldu. Ancak bu pozisyonlar golle sonuçlanmadı. 2.yarıya yine istekli ve sert başlayan her iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri sık sık birbirine girdi. Oyun elektriklendi her iki kulübenin başta 4’ncü hakem olmak üzere sahadaki hakem üçlüsüne sürekli tepki gösterince, bu tepkilerin sonucunda teknik direktörümüz İbrahim Dağaşan ve rakip takım yardımcı antrenörü kırmızı kartla saha dışına atıldı. İbrahim Dağaşan bu maçta çok gergin ve isyankardı. Tribünlere dönük ağzından sarf ettiği bir cümleyi yan hakem duysaydı, tartışmasız kırmızı kartı görebilirdi. Nitekim bu gerginliğinin devamında kırmızı kartla kulübeden atıldı. Devamında tribünden idare etmeye çalıştı. Ben bu kırmızı kartın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu kırmızı kartın takımımıza hiçbir katkısı olmadı. Önümüzdeki hafta Sarıyer deplasmanında İbrahim Dağaşan tribünlerde olacak. Bunun İnegölspor’a ne faydası olacak. Umarız bundan sonraki maçlarda hocamız kulübede takımının başında olur. Kaleci Egemen bu maçta görevini iyi yaptı, kurtardığı bir gol var ki takımımızı ipten aldı. Bekir’in gidişinden yakaladığı forma şansını iyi kullanarak, hem kendisi hem de İnegölspor kazanır. Müdafaamızda Batuhan-İsmail ve Mustafa Emre uyumlu ve çok istekli oynadılar. Rakiplerine gol imkanı vermediler. Orta sahada Sadık Arda çok çalıştı, çok top götürdü. Ancak orta yapmadaki zaafı sahaya olumsuz yansıdı. Yusuf sahada kaldığı sürede iyi çalıştı. Ancak forvete pozisyon üretmede eksik kaldı. Kaptan Uğur aynı nakarat bir ileri iki geri oynadı. Alimert ileri geri iyi çalıştı. Hem sol beke hem de solaçık İbrahim Can’a yardımcı oldu. İleride Alican oyunda kaldığı 58. dakikada 3 net gol pozisyonuna girdi. Ancak bunları gole çeviremedi. 2 tanesine altı pastan iyi vuramadığı için kaçtı. Fatih aynı nakarat oynadı. Zaman zaman ikili mücadelelerde etkili olmaya çalışsa da beklediğimiz golleri atamadı. Sol kanatta İbrahim Can tek gol umudumuzdu. Oda bu maçta bir iki asist yaptıysa da beklediğimiz performanstan uzaktı. Oyuna 2.yarının belli bölümlerinde giren oyuncular beklediğimiz katkıyı veremediler.

İbrahim Dağaşan’ın gelişiyle iki maçtır müdafaamızın ortasında görmeye başladığımız İsmail Zehir’in orta sahadan buraya çekilmesinin nedeni müdafaadan daha iyi ve akıllı topları çıksın olabilir. Ancak teknik heyetin bunu yaparken şunu da gözden kaçırmaması gerekiyor. İsmail Zehir bu takımın en etkili oyuncusu. Orta sahada oynarken forvete daha etkili toplar çıkarıyordu. İsmail’in müdafaaya çekilmesinden sonra orta sahamız rakiplerin eline geçti. Recep Efe müdafaada iyi oynuyordu. Bu değişikliğe neden ihtiyaç duyuldu anlayamadım. Eğer forvetimizi daha etkili yapmak istiyorsanız İsmail Zehir’i eski yerine çekmek daha olumlu görünüyor. Ayrıca yedek kulübesinde oturan oyuncularımızın bir an önce toparlanarak ayağa kalkmaları için Teknik heyetimiz gereğini yapmalıdır. Buna çok ihtiyaç var. Sahadakileri rahatsız edecek kulübeniz yoksa işler istenen gibi gitmez. Yedekte Mete Sevinç’i gördük buna sevindik. İnşallah en kısa sürede takıma girer ve geçtiğimiz sezon keyifle ve güvenle izlediğimiz Mete’yi seyrederiz.

Sonuç olarak İnegölspor iyi oynamasına ve pozisyon bulmasına rağmen bir kez daha evinde kazanamadı. 90 dakikalık oyun üç ihtimalli bir oyun olarak seyretti. Her iki takım bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince her ikisi de beraberliğe razı oldu. Bu sonuç her iki takımı fikstürde bir basamak aşağı indirdi. İnegölspor’un transfer tahtası kapanınca beklediğimiz bir iki takviye yapılamadı. Sezon başından bu yana gol kısırlığımız devam ediyor. İnegölspor’umuzun düşme potasından puan olarak uzak olması tahtası kapalı Afyonspor’un ligden çekilmesi Altay’ın düşmeye doğru yürümesi iki küme düşecek takımın belli olması üçüncü düşecek takım sayısının çok olması İnegölspor’umuzun Yönetim kurulunun kongrede sunduğu 3 yıllık projenin ilk yılında maddi yapılanması için bir fırsattır. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü Sarıyer deplasmanına gidecek temsilcimiz bu maçtaki mücadele isteği ve arzusunu lider Sarıyer’e karşı göstermek için bu hafta çok çalışmalı ve direncini arttıracak çalışmalar yapmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Sarıyer deplasman başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”