Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Koridoruna Suriye'yi de bağlamayı düşündüklerini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırmanın tüm modlarında hayata geçirdikleri projeleri ve vizyonu paylaştı.



İstanbul'da düzenlenen "Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne katılan Bakan Uraloğlu, Orta Koridor ve Zengezur Koridoru, Asya, Avrupa ve Afrika arasında ticaretin ana arterlerini oluştururken, 5G teknolojisiyle ülkemizi dijital dönüşümün bağlantı noktası haline getirdiklerini söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi'nin çok ciddi bir proje olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Dünyanın artan ticaret yükünün taşınması gerekiyor. Çin'den çıkan bir yük Londra'ya kadar eğer Süveyş Kanalı'ndan geçerse 35 günlük bir seyahat süresi var. Ümit Burnu'nu dolanan gemilerin yolculuğu 45 gün sürüyor. Kalkınma Yolu ile bu süre 25 güne düşüyor. Basra'daki Fav Limanı'ndan yola çıkan bir yük, 1200 kilometrelik Irak sınırından geçip ülkemizde yaptığı 2090 kilometrelik seyirle Avrupa'ya gidecek. Bu yol aynı zamanda Karadeniz, Akdeniz ve Ege'ye bağlanacak. Bu tür yollar sadece yükün taşındığı koridor değil, stratejik anlamda da geçtiği ülkelerin güçleneceği yapılardır" diye konuştu.

SURİYE'Yİ DE BAĞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

"Biz Kalkınma Yolu Koridoruna Suriye'yi de bağlarız diye düşünüyoruz" diyen Bakan Uraloğlu, "Suriye'nin kalkınması için ne gerekiyorsa yapacağız. Halep ve Şam Havalimanlarına bir heyet göndererek gerekli incelemeleri yaptık. Suriye'yi İstanbul'a bağlamış olmamız dünyaya da bağlamış olmamız demektir. Savaş sırasında yaklaşık 32 tane önemli köprü tahrip edildi. Onların tamiratıyla, yenilenmesiyle ilgili de arkadaşlarımız geçtiğimiz günlerde oradaydı. 3 tane liman var. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, karayolu, demiryolu, havacılık ve denizcilikte hayata geçirdikleri yatırımlar sayesinde Türkiye’yi küresel ticaretin merkezi yapıyor, transit geçişler ve lojistik ağlarla ulaşımda yeni bir çağ başlattıklarını belirterek, Türkiye'yi ulaşımın her alanında daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin sözlerine ekledi.