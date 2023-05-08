Aslında bu hafta sizlerin huzuruna farklı bir yazı kaleme alarak çıkmak istiyordum. Ancak Kafkasspor şampiyonluk galasında gördüğüm ve etkilendiğim o andan sonra fikrimin değişmesi gerektiğine, hatta bu ortamın güzelliği karşısında vefa borcu anlamında buna mecbur olduğuma kanaat getirdim.

İşte beni derinden etkileyen o an şu idi. Doğugücü Spor Kulübünde başkanlık, yöneticilik, genel kaptanlık yapmış. Her kademede görev almış birisi olan Osman Taşdemir başkanımın, amfide samimi, içten duygularla 3. Lige çıkmış olan Kafkasspor Başkanı Celal Ter’i kucaklaması ve tebrik etmesi oldu. Yüzündeki, gözlerindeki başka camiaların başarılarını kutlama ve mutluluk duyma ifadesini görmenizi isterdim.

Celal Ter başkanın konuşmasında ifade ettiği gibi, ufak bir kırıntı, bir tuğla veya elinden her ne geliyorsa, dua geliyorsa dua ile destek olan herkesten Allah olsun demişti ya hani hatırlarsınız. İşte o destek verenlerden birisi de Osman Taşdemir başkanım idi.

Bizzat şahit olmuşluğum vardır ki, Kafkasspor’u şampiyonluk yolunda Doğugücü Spor Kulübü Başkanı sayın Sinan Ekin başkan, Osman Taşdemir ve yönetimi ile birlikte defaatle ziyaret ettiler. Hem maddi hem manevi anlamda desteklerini bildirdiklerini ifade ettiler. Uzun uzadıya sohbetler, fikir alışverişleri oldu.

Osman Taşdemir başkanımın futbol sevgisi, futbola bakışı bambaşka bir boyutta. O'nun bu sevgisine ilk olarak 2014 yılı olması lazım U-19 takımlarının şampiyonluk maçında tanık oldum. Heyecanı yüksek bir maçtı. Taraftarda adeta A takım maçı varmışçasına akın etmişti. Maç bitti ve kupaya kazanıldı. Osman başkan çocukları tek tek tebrik etti. Ayrıca başka hediyeleri ve sürprizlerde oldu.

Genel anlamda Osman Taşdemir başkanın bu futbol sevgisi, heyecanı zaman zaman aşırı müdahaleci olarak algılanmasına nedende olmadı değil hani. Ancak sezon öncesi ve sezon sonrası yaptığımız konuşmalarda, değerlendirmelerde ve tespitlerde haklı olduğu da ortaya çıkmadı da değil. Eleştiriye açık olmadığı ise asla söylenemez.

Rakiplerin veya başka camiaların başarılarını mutluluklarını paylaşma erdemine sahip, futbol sevgisi üst düzey de bir insan Osman Taşdemir başkan. İçinde hasetlikten fesatlıktan uzak bir futbol sevgi olan birisi. Uzun uzadı bu sevgisi anlatabilir, yine de eksik kalacaktır mutlaka.

Bende bu güzel insanın özlediği, isteği başarılara ulaşmasını canı gönülden dilemek istiyorum. Umarım hem camiası hem de İnegöl futbolu bu güzel insanı futboldan soğutmaz ve kaybetmez.

Son olarak şunu da ifade etmek isterim; elbette o gün orada birçok değerli futbol insanı vardı. Ancak bu yazının yazılmasının 2014 yılında başladığını 2023’te Kafkasspor şampiyonluk galasında devam ettiğini ifade etmek isterim.