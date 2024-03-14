Bilecik’te 3 dönemdir görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kasımlar Köyü Muhtarı İbrahim Can’ın cenazesi, Vali Şefik Aygöl, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen’in de katıldığı törenin ardından defnedildi.

Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar Köyü’nün sevilen muhtarı İbrahim Can (67) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Üç dönemdir köyde muhtarlık yapan ve gelecek dönem için aday olmayan Can’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, kurum müdürleri ve sevenleri katıldı.