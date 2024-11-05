Milyonlarca Amerikalı sandık başına giderken, Sri Dharmasastha köyünde Harris'in seçimi kazanmasını isteyen köylüler Hint tanrıçalarını tasvir eden figürlerin önünde özel dualar okudu.

Sri Dharmasastha'daki bir Hindu tapınağının önüne Harris'in fotoğrafının yer aldığı bir pankart asılırken, yere Hindistan'ın geleneksel sanat figürlerinden biri olan "Kolam" sembolü çizildi.

"HARRİS'İN ZAFERİ İÇİN DİLEKLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Sembolün yanına ise çiçekler ve boyayla, "Amerika'ya selamlar, Kamala Harris'in zaferi için dileklerimizi sunuyoruz" diye yazıldı.