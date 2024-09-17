Düzce’de öğrencilerin toplu taşıma araçlarında indirimli seyahat edebilmesine imkan sağlayan Ulaşım A.Ş., üniversite öğrencilerine büyük kolaylık sağlayarak Düzce Üniversitesi Kampüsü’nde yeni bir hizmet noktası oluşturdu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Öğrencilerin ulaşım masraflarını azaltarak ekonomik açıdan destek sağlayan indirimli kartlarını hızlı ve kolay bir şekilde temin edebilmeleri amacıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde Kent Kart noktası açıldı.

Öğrenciler, kampüs içerisindeki bu noktanın yanı sıraCedidiye Mahallesi Kazım Demir İş Merkezi’ndeki hizmet noktasından başvurularını yaparak, yeni kent kartlarını kısa sürede alabiliyor veya vize işlemini gerçekleştirebiliyor.

Kent Kart noktaları, 08.30 ile 17.30 arasında hizmet verecek.

Öğrenciler, aktif öğrenci belgeleri ve bir adet vesikalık fotoğraf ile başvurularını gerçekleştirebiliyor.