Sakarya Valiliği, bayram ve okullardaki tatil sebebiyle trafikte yaşanabilecek olumsuz durumlara engel olmak gayesiyle kamyon, tanker ve çekici cinsi araçlara 44 saat seyir yasağı getirildi. İlgili yasak 28 Mart Cuma günü saat 16.00’dan itibaren, 30 Mart Pazar günü saat 1.00’a kadar uygulanacak.

Valilikten yapılan açıklamada ise, "2025 yılı Ramazan Bayramı tatili ile Eğitim-Öğretim Dönemi ara tatili süresinin aynı döneme rastlaması nedeniyle vatandaşlarımızın 28-30 Mart 2025 tarihlerinde özellikle büyükşehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine gidebileceği ve taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerinin alınması gerektiği bildirilmiştir. Bu çerçevede, Bayram tatili başlangıcında İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların; Ankara ili istikametine; Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı ilçesine kadar, D-100 karayolu İstanbul ilinden Bolu ili Gerede ilçesine kadar, Antalya ili istikametine, D-650 kara yolunda, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, yollarının İlimiz sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine, ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süre ile bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir" denildi.