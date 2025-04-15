Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi 16. Mobilya Sokak üzerinde seyir halinde olan Eşref Ü. yönetimindeki 16 PT 558 plakalı kamyon Karaağaç Caddesine dönüş yapmak istediği sırada, cadde üzerinde seyir halinde olan Yunus Y. yönetimindeki 16 BDF 635 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.