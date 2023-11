Çarşamba günü saat 14.30’da İnegöl Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Alper Taban Meclis toplantısından önce gündeme dair değerlendirmelerde bulunup belediyenin Ekim ayı faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi. Meclis toplantısında 10 gündem maddesinin görüşülerek karar bağlandı.

“100. YIL KUTLAMALARINDA ŞEHRİMLE GURUR DUYDUM”

Cumhuriyetimizin 100. Yılına ilişkin konuşan Başkan Taban,

sözlerini kullandı.

İSRAİL’İ LANETLİYORUZ

Alper Taban, bir yandan da Filistin’de yaşanan olaylardan dolayı içinin buruk olduğunu söyledi. Taban;

Hiçbir suçu ve günahı olmamasına rağmen genci, çocuğu, yaşlısı, kadını demeden şehit edilen Müslüman kardeşlerimiz var. Her birine Allahtan rahmet diliyorum. Bunları yapan İsrail’i lanetliyoruz. Hiç kimseye yapılmaması gereken, kimsenin hak etmediği şeyler bunlar. Bir gün bunları yapanlar da aynı sonlarla karşılaşabilirler. Biz barışın ve huzurun sürdürülebilmesi adına her zaman ülke olarak barışın bir parçası olmaya devam edeceğiz. Elhamdülillah Türk’ün olduğu yerde her zaman huzur ve barış olmuştur. Biz bunu sürdürmek adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ülkemiz adına da sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm siyasi partilerimizin destek ve katkılarıyla bu süreç en kısa sürede çözüme kavuşturulacaktır.