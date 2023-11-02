Çarşamba günü saat 14.30’da İnegöl Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Alper Taban Meclis toplantısından önce gündeme dair değerlendirmelerde bulunup belediyenin Ekim ayı faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi. Meclis toplantısında 10 gündem maddesinin görüşülerek karar bağlandı.

“100. YIL KUTLAMALARINDA ŞEHRİMLE GURUR DUYDUM”

Cumhuriyetimizin 100. Yılına ilişkin konuşan Başkan Taban,

29 Ekim tarihinde Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yılını hep birlikte kutladık. Ben katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 28 Ekim’de aynı zamanda Filistin mitingi de olduğu için gündüz ben Filistin mitingine katılmıştım, sonrasında da şehrimizde akşamki programlara katıldım. Bir tarafımız mutluluk… Nice yüzyıllar olsun inşallah. Ben de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehitlerimizi, silah arkadaşlarını, milletimizi, hepsini rahmet ve minnetle anıyorum. Katkısı olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti ilelebet devam edecek. Çünkü biz bunu şehrimizde yapılan yürüyüş esnasında da gördük. Gerçekten kıvanç duydum ben şehrimle, milletimizle. İnşallah nice yüzyıllar barış ve huzur içerisinde olsun

sözlerini kullandı.

İSRAİL’İ LANETLİYORUZ

Alper Taban, bir yandan da Filistin’de yaşanan olaylardan dolayı içinin buruk olduğunu söyledi. Taban;

Hiçbir suçu ve günahı olmamasına rağmen genci, çocuğu, yaşlısı, kadını demeden şehit edilen Müslüman kardeşlerimiz var. Her birine Allahtan rahmet diliyorum. Bunları yapan İsrail’i lanetliyoruz. Hiç kimseye yapılmaması gereken, kimsenin hak etmediği şeyler bunlar. Bir gün bunları yapanlar da aynı sonlarla karşılaşabilirler. Biz barışın ve huzurun sürdürülebilmesi adına her zaman ülke olarak barışın bir parçası olmaya devam edeceğiz. Elhamdülillah Türk’ün olduğu yerde her zaman huzur ve barış olmuştur. Biz bunu sürdürmek adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ülkemiz adına da sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm siyasi partilerimizin destek ve katkılarıyla bu süreç en kısa sürede çözüme kavuşturulacaktır.

İNEGÖL’ÜMÜZ YENİ STADYUMA KAVUŞUYOR

Başkan Taban kısa bir süre önce yaşanan stadyum gelişmesiyle alakalı bilgiler de verdi.

Şehrimizde uzun zamandır spor severlerin beklediği stadyum ile ilgili bir gelişme yaşadık. Yıllar önce yapılmış stadyumumuz da İnegöl’ümüze bugüne kadar güzel hizmetler verdi, vermeye de devam ediyor. Bu konuda yaptığımız girişimlerle başta Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle, Sayın Osman Aşkın Bak Bakanımızın da teveccühleriyle şehrimize stadyum müjdesini aldık. Bununla alakalı da şu anda Mesudiye Mahallesinde eski Hayvan Pazarı bölgesinde zemin etüdü çalışmalarımıza başladık. Devamında proje safhasına, ondan sonra da ihale safhasına gelerek Bakanlığımız burayı bizlere hediye etmiş olacak. İnegöl’ümüz yeni bir stadyuma kavuşmuş olacak

MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR; “UYUM VE AHENK İÇERİSİNDE HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Alper Taban, İnegöl Belediye Meclisinin dönem içerisindeki uyumuna ilişkin de alınan kararlar üzerinden bilgilendirme yaparak meclis üyelerine teşekkür etti.

Dönemimiz içerisinde 420 meclis kararını görüştük. Bunun 343’ünü oy birliği ile aldık. Burada her birinin katkısı, desteği, emeği var. Yüzde 82’lik bir oy birliği ile geçen maddelerimiz var. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Uyum ve ahenk içerisinde hep birlikte çalışıyoruz

KASIM AYIYLA BİRLİKTE KAZILAN SOKAKLAR KAPATILACAK

Gündem maddelerine geçmeden hemen önce devam etmekte olan alt yapı ve kazı çalışmalarıyla ilgili çokça soru aldıklarını ve bu konuyla ilgili meclisi ve kamuoyunu bilgilendirmek istediğini dile getiren Taban,

Bu çalışmalarımız inşallah Kasım ayı itibariyle toparlama sürecine geçecek. Kazılan alanlar bir bir kapatılacak. Sonraki süreçte de mevsim şartlarının elvermesiyle beraber yeniden bir kazı çalışması başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve BUSKİ yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Yüzde 70 israfın olduğu içme suyu hatlarımız yenileniyor. Şu ana kadar aşağı yukarı 300 km hat yenilenmiş oldu

dedi.

İLÇE STADI 3 YILLIĞINA BELEDİYEYE TAHSİS EDİLDİ

Başkan Alper Taban'ın gündeme dair konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi. İlk 7 madde komisyonlarda görüşülmek üzere imar komisyonu ile plan ve bütçe komisyonlarına hava edilirken, yine plan değişikliği ile ilgili komisyonda görüşülerek meclise gelen maddeler burada görüşülerek karara bağlandı. Meclisin 10’uncu maddesinde ise mevcut ilçe stadının belediyeye tahsisi görüşüldü. Konuya ilişkin bilgi veren Başkan Taban,

İlçe stadımızda profesyonel takımlarımız maçlarını oynuyor. İnegölspor’umuz var, Kafkasspor’umuz var. Her ikisinin de maçları burada oynanıyor. Ancak burada Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bize sahayı tahsis ediyor, biz de kulüplerimize kullandırmış oluyoruz. Bu alınacak karar da bunun devamıyla alakalı. Yeni stadın da yapılmasından sonra mevcut stadın süreci netleşmiş olacak. Dolayısıyla 3 yıl gibi bir süreyle üzerimize tahsisinin devam etmesi noktasında burada bir karar alacağız

dedi. Daha sonra oylama ile stadın tahsisi gerçekleştirildi.

Fahrettin Eniş