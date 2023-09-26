Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakese Köyünden Kandıra duble yolu köprülü kavşağına ulaşımın sağlandığı 900 metre uzunluktaki yol genişletildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra köy yollarında konforlu ulaşım ağları oluşturmaya devam ediyor.
Akçakese Köyünden Kandıra duble yolu köprülü kavşağına ulaşımın sağlandığı 900 metre uzunluktaki yol genişletildikten sonra asfaltlanarak yenilendi.
4 metre genişlikte stabilize haldeki Kandıra Akçakese köy içi yolu, 7 metre genişliğe çıkartılarak asfaltlandı. Kandıra ana yolu köprülü kavşağa ulaşımın sağlandığı yol asfaltlanarak konforlu hale getirildi.
900 metre uzunluktaki köy içi yolunda plent miks temel ve binder asfalt serim çalışmaları ve yol genişletme çalışmaları tamamlandı.