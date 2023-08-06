Kandıralı muhtarlar yol talebinde bulundu, Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir ekipleri Kefken, Cebeci ve Babalı yol yapım çalışmalarına başladıKOCAELİ (İGFA) - Yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların seyahat konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezleri kadar kırsal kesimlerdeki yolların da yapım ve onarımına önem veriyor.

Bu kapsamda Kandıra’nın Kefken, Cebeci ve Babalı köylerinin muhtarları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan yol yapım ve onarım talebinde bulunuldu. Başkan Büyükakın’ın şehir merkezinde ne varsa kırsal mahallelerde de olacak talimatıyla harekete geçen Büyükşehir ekipleri, üç köyün yollarında çalışma başlattı. Kefken, Cebeci ve Babalı muhtarları, hiçbir taleplerini geri çevirmeyen Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

İlçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimlerde de yoğun yol üstyapı çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kandıra’nın köylerinde bu kapsamda imalatlarına devam ediyor. 2023 yılı içerisinde Kandıra’da 87 bin metrekare kilit parke, 40 bin metre bordür ve 19 bin 500 ton asfalt yamanın çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Cebeci, Kefken ve Babalı köylerinde toplamda 6 bin 500 ton asfalt yama, 55 bin metrekare kilit parke ve 15 bin metre bordür imalatın yapımına devam ediliyor.

‘’KEFKEN’E DÜNYA KADAR HİZMET YAPILDI’’

Vatandaşlardan gelen yol yapım talepleri üzerine Başkan Büyükakın’a durumu bildirdiğini ifade eden Kefken Mahalle Muhtarı Zeynel Ekrem, “Daha sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla Fen İşleri Dairesi Başkanlığı gelip buralarda inceleme gerçekleştirdi. Buralarda yol yapımının gerçekleştirilmesi konusunda fikir birliği oluştu. 10-15 gündür ekipler burada çalışma gerçekleştiriyorlar. Biz gerçekten çok memnunuz, Allah razı olsun. Benim kendi görev sürem içerisindeki 2014 yılından 2023 yılına kadar Kefken’e dünya kadar hizmet yapıldı. Köprü yapıldı, yürüyüş yolu yapıldı, parklar yapıldı. Birçok hizmetimiz eksiksiz bir şekilde gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.