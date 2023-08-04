UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesindeki müze ve ören yerlerini 2023 yılının ilk 7 ayında 2 milyon 356 bin 049 kişi ziyaret etti..Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

1 milyon 004 bin 666 kişi ile en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinin başında Göreme Açık Hava Müzesi yer alırken,Zelve Ören Yerini 943 bin 669 bin, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 502 bin 137 bin turist gezdi..

Bu konuda bir açıklama yapa yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel,’ Turizmde Türkiye’ de rekoru biz kıracağız’ dedi...