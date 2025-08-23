2025 yazında kısa tatiller ve yakın destinasyon turları popüler oldu. Yunan Adaları'na kapı vizeli turlar sunarak büyük ilgi görürken, sektör temsilcileri de talepte gözle görülür bir artış olduğunu doğruladı.İSTANBUL (İGFA) - 2025 yaz sezonunda kısa süreli tatil seçenekleri, özellikle de yakın destinasyonlara düzenlenen turlar, seyahat severlerin en çok tercih ettiği alternatifler arasında yer aldı.

Türkiye’nin önde gelen deniz ulaşımı şirketlerinden İDO, web sitesi üzerinden sunduğu paketli turların satışında tek yetkili partner olarak Sea Genesis Group ile çalışıyor.

Şirket, 2025 sezonunda yeni destinasyonlar ve artan taleple karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Özellikle Yunan Adaları’na yönelik kapı vizeli turlar, büyük ilgi görüyor.

Sezonun ilk aylarından itibaren gözle görülür bir talep artışı yaşandığını vurgulayan Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, “Kapı vizeli Yunan Adaları turlarımız tatilcilerden çok yoğun talep görüyor. Yolcuların kısa süreli tatillerini kolaylaştıran bu uygulama, sezonun en dikkat çekici tercihi haline geldi. Özellikle ferry724 markamız üzerinden sunduğumuz paket turlar arasında kapı vizeli programlara talep oldukça yüksek. Yolcular, kısa sürede pratik bir şekilde seyahat etme imkânı buldukları için bu paketleri tercih ediyor.” diye konuştu.