Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kar maskeli ve silahlı bir soyguncu, motosikletle hızla yaklaşıp 2. Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuyu hedef aldı. Olayın yaşandığı gündüz saatlerinde, Emre V. isimli şüpheli, yüzünde kar maskesiyle kuyumcuya giriş yaparak elindeki silahla tehditler savurdu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Emre V.'nin daha önceden belirlediği Adana burması bileziklerin bulunduğu bölgeye yönelerek 9 adet bileziği çalması ve ardından hızla motosikletine binerek kaçması anbean kaydedildi. Olayın ardından polis, güvenlik kameraları üzerinden Emre V.'nin peşine düştü.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Bürosu ekipleri, kullandığı motosikleti ve güvenlik kamerası görüntülerinden elde ettikleri bilgilerle şüpheliyi 24 saat içinde tespit etti. Emre V.'nin son olarak Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde görüldüğü belirlenirken, polis ekipleri bu bilgi üzerine harekete geçti.

Güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceleyen, şehir genelindeki kameraları takip eden ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polisler, şüphelinin izini Osmangazi ilçesinde sürdü. Zanlının bulunduğu bölgeye yoğunlaşan polis ekipleri, nefes kesen bir operasyonla Emre V.'yi ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonun ardından yapılan aramalarda gasp edilen 9 bilezik de polis tarafından ele geçirildi. 24 yaşındaki şüpheli Emre V., şu an Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanmak üzere emniyetteki işlemleri devam ediyor.