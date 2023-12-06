Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan kabine toplantısında Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının bitmesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

ENFLASYON VE YENİ ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE OLACAK

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek.

Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.