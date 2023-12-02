Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla ilgili gözler Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgenine çevrildi. Bu üç ülkeyle birlikte sanal bahsi ve Sibel Balkotan yan yana gelince Polat çiftinin akladığı iddia edilen kara paranın şifresi çözüldü. Herkes kara paranın kaynağını ve sahibini merak ediyordu. İddialara göre hepis ortaya çıkmaya başladı.



HER ŞEY FALYALI CİNAYETİ SONRASI BAŞLADI

Hikaye yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde öldürülmesiyle başladı. Daha soğrusu hikayenin yönü değişti. Çünkü iddialara göre sanal bahis organizasyonunu yöneten Falyalı'nın ardından ortadaki büyük parayı yönetenler değişti.

PARAYI TÜRKİYE'YE GETİRMEYE KARAR VERDİLER

Falyalı milyon dolarlık yasa dışı bahis geliriyle yurt dışında daha çok otel yatırımı yapıyordu. Ancak ondan sonra gelenler, bu parayı bir şekilde Türkiye'ye getirmeye karar verdi.

DEVREYE BALKOTAN GİRDİ

ATV Haber'in özel haberine göre; Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklanınca devreye başka bir isim olan Sibel Balkotan girdi. Yasa dışı sanal bahis organizasyonunun merkez üsleri KKTC, Karadağ ve Gürcistan. Ama Kıbrıs'taki Falyalı cinayeti ve ekibinin deşifre olmasıyla hepsi Gürcistan'da toplandı.

KARAYİPLER'DEN VATANDAŞLIK ALDI

Sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan, işleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019'da Karayipler'den para ödeyerek vatandaşlık aldı.

DİLAN POLAT'LA YOLLARI KESİŞTİ

Bu noktadan sonra da yasa dışı sanal bahisle güzellik merkezlerinin yani Dilan ve Engin Polat çiftinin yolları kesişti. Çünkü Balkotan iddaya göre Dilan Polat'ın en iyi müşterisiydi.

GÜZELLİK MERKEZİ AÇTI

İddaya göre yasa dışı sanal bahis lideri, güzellik merkezindeki para akşını görünce kayınvalidesine Gebze'de bir güzellik merkezi açtı. O merkezde Dilan Polat'ın ürünleri satılmaya başlandı.Sonrasında kendisine bir Instagram hesabı açtı ve ilk olarak Dilan Polat'ı takip etti. Bu şekilde çete lideriyle yolları kesişen Polat çifti, iddialara göre Balkotan'la birlikte çalışmaya başladı.

PARALARI KURYELERDEN TOPLUYORDU

Yine iddialara göre sanal bahis kraliçesi, elde ettiği paraları kuryelerden toplayarak, onları hukuk bürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiralıyordu. Kiraladığı araç firmasıysa yine iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti.

800 BİN OLAR VEREREK ORTAKLIK İSTEDİ

Balkotan'ın birden fazla hukuk bürosu olduğu da yine iddialar arasında. Nedeniyse kirli parayı orada toplamak. Çünkü hukuk büroları, savcılık talimatı olmadan polis tarafından aranamıyor. Balkotan iddiaya göre; bir hukuk bürosuna 800 bin dolar vererek ortaklık istedi, ama karşı taraf bunu reddetti.

BATUM'A KAÇTI, POLAT ÇİFTİ KONTROLDEN ÇIKTI

Balkotan'ın zirve günleri 2021 yılında sona erdi. Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı. Ancak bir şekilde tahliye oldu ve yurt dışı yasağı kaldırıldı. O da Batum'a kaçtı. Batum'a kaçmasıyla da Polat çifti onun kontrolünden çıktı. Lüks hayatlarıyla herkes onları tanıdı ve cezaevine kadar uzanan süreç başlamış oldu.