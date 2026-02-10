Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Mezarlığı'nda bayram ve özel günlerde yaşanan su yetersizliğini gidermek amacıyla altyapı yenileme çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü koordinesinde, İSU ekiplerince mezarlık genelinde çalışma yürütülüyor. Ziyaretçi yoğunluğunun arttığı dönemlerde mevcut su hattının kapasitesinin yetersiz kaldığı ve özellikle mezarlığın üst kısımlarındaki adalara su iletiminde sorun yaşandığı tespit edildi.

Sorunun giderilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, su borularının çapları büyütülerek hatlar yenileniyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla, suyun mezarlığın tüm noktalarına dengeli ve kesintisiz şekilde iletilmesi, böylece yoğun ziyaret dönemlerinde yaşanan mağduriyetin önüne geçilmesi hedefleniyor.