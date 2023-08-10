Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, son haftalarda ilçe genelinde faaliyet gösteren belediyeye ait spor tesislerine, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Özkan, son bir ayda ise çeşitli alanlarda 4 bin 57 sporcunun tesislerden faydalandığını açıkladı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "spor şehri" olarak tanımladığı Karacabey’de vatandaşların belediye spor tesislerine yoğun ilgi gösterdiğini ve bundan büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde spora verdiğimiz önemi sanıyorum ki artık anlatmaya gerek yok. Rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Göreve geldiğimizde yüzlerle ifade edilen lisanslı sporcu sayımızı, 2 dönemlik görev zamanımızda 10 binlere ulaştırdık. Şu anda ilçemizde aynı anda basketbol, karate, yüzme, jimnastik, zumba, voleybol, masa tenisi, kort tenisi, pilates, futbol ve okçuluk branşlarında spor yapılabiliyor. Sadece son bir haftada bin 186 sporcu tesislerimizden faydalanırken, bu rakam bir ayda 4 binin üzerine çıkıyor" dedi.

Farklı branşlarda faaliyetler başarılara dönüşüyor

Özkan, ilçede geçmişte sadece futbol ön plana çıkarken yaptıkları yatırımların sonucunda futbolun yanında 22 farklı branşta spor faaliyetinin yapıldığından bahsetti. Özkan, "Bu kategorilerin hemen hemen hepsinde ulusal başarılar elde ettik. Her yaştan vatandaşımıza sporu sevdirmeye ve hayatlarının bir parçası haline getirmeye gayretliyiz" dedi.

Belediyeden tam destek

Özkan ayrıca "Ev hanımlarından öğrencilere, çalışan kesimden engelli vatandaşlarımıza kadar herkese sporu sevdirebilmek ve imkanlardan faydalandırabilmek adına vatandaşlarımızın spor alanlarına ücretsiz taşımacılığını da üstleniyoruz. Adeta spor yapmaları için onları evlerinden alıp tesislerimize götürüyor, sonra yine evlerine bırakıyoruz" ifadelerine yer verdi.