Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kooperatifin bölge tarım ve hayvancılığına yeni bir soluk getireceğini vurguladı ve kooperatifin hedeflerini anlattı.

Ergün Koç Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programına siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Bölgemiz tarım ve hayvancılığına yeni bir ivme kazandırmak için çıktığımız bu yolda, üreticilerimizin desteğiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Birlikte daha güçlü olacağız. Karacabey Belediyesi olarak bölgemizin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve çiftçilerimize destek olmak adına büyük bir adım atıyoruz. Üretim ve İşletme Kooperatifimizin kurulumu, sadece Karacabey için değil, bölgedeki tarım ve yerel ekonomi için de bir dönüm noktası olacaktır. Kooperatifimizin temel hedefi, planlı ve bilimsel temellere dayalı üretim yaparak, bölgemizde yetişen tarımsal ürünleri daha geniş pazarlarla buluşturacak ve çiftçilerimizin ekonomik gücünü artıracağız. Ayrıca, Türkiye’deki domates üretiminin yüzde 40’ını oluşturan Karacabey'imizin en önemli yerel ürünlerinden biri olan salçamıza coğrafi işaret alma hedefimiz var. Bu sayede Karacabey salçasının sadece ulusal değil, uluslararası alanda da marka değeri kazanmasını sağlayacağız. Bununla birlikte, 'Karacabey Sepeti' projemiz ile yerel ürünlerimizin bilinirliğini ve pazar payını artırarak, çiftçilerimizin emeklerinin daha fazla karşılık bulmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kooperatifin bir diğer önemli misyonu ise bilimsel ve modern tarım tekniklerini yaygınlaştırmak olduğunu belirten Karabatı, "Yapılacak toprak analizleri ve yerel işletmelerle kurulacak ortaklıklar sayesinde, bölgemizdeki tarımsal faaliyetlerin daha bilinçli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Çiftçilerimizin birlikte hareket etmesi, hem ekonomik gücün artmasını hem de tarımsal üretimde sürekliliği sağlayacaktır. Karacabey Belediyesi olarak, bu kooperatifin başarılı olması için her türlü desteği vermeye hazırız. İnanıyoruz ki bu girişim, bölgedeki tarımsal potansiyelin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesine ve ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlayacaktır. Bu vesileyle, çiftçilerimize, yerel işletmelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kooperatifimizin Karacabey’e ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.