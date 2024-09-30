Karadeniz Bölgesi'nin en riskli 14 ilinde 111 iş makinesi ile Karadeniz Derelerinde Risk Azaltma ve Islah Projesi çalışmalarının devam ettiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mayıs ve Ağustos aylarında 246,2 kilometrelik alanda yaklaşık 3,4 milyon metreküp hacimde ıslah yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Afetlere Hazır Türkiye' hedefi doğrultusunda, afet risklerini azaltma anlayışı ile olası afet ve acil durumlara karşı tüm kurumlarımızla birlikte canla başla çalıştıklarını açıkladı.

29 Nisan 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde AFAD ve DSİ arasında Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokolü imzalayarak hızlıca çalışmalara başladıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Bu kapsamda Karadeniz Bölgemizdeki en riskli 14 ilde 111 iş makinası ile "Karadeniz Derelerinde Risk Azaltma ve Islah Projesi" çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1840765564626542838

2024 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde 246,2 kilometrekarelik alanda 220 bin 659 kamyon seferine denk gelen 3 milyon 309 bin 885 metreküp hacimde Islah çalışması gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, tüm kurumlarımız birlikte afet ve acil durumlara karşı önlem alma ve risk azaltma çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüklerini sözlerine ekledi.