TBMM’de gerginlik yeniden tırmandı. Kürsüde konuşma yapan DEM Parti Milletvekili, AK Parti sıralarına ağır eleştirilerde bulundu. Bu durum, ortamın karışmasına yol açtı. AK Partili vekillerin de karşılık vermesiyle, tartışma fiziksel kavgaya dönüştü. Eski bakan ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan’a yumruk attı.

Ali Bozan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. TBMM'deki konuşmasında "AK Parti hırsızdır" diyerek tansiyonu yükseltti. Hakaretlerine devam eden Bozan’ın sözleri üzerine, AK Parti sıralarından tepkiler yükseldi ve Meclis Genel Kurulu'nda kavga çıktı.

Yaşanan olaylar sırasında eski bakan ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan’a yumruk attı.

Olaylara Meclis polisi müdahale etti. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, oturuma ara verdi.