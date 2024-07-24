Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre kedileri öldürülen komşuları tarafından darp edilen hayvansever anne ve kızı yaralandı.

Olay İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa mahallesinde meydana geldi. Anne Serpil B.(57) ve kızı Cansu Y. (30), iddiaya göre kedisini öldürdüğünü düşündükleri yan komşularıyla tartışma yaşadılar. Tartışma da öfkeli komşular, anne ve kızını darp ettiler. Yaralanan anne ve kızı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim uslu