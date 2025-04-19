Ligde geride kalan 31 hafta sonunda 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan İnegölspor, topladığı 35 puanla grupta 12. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekip Karaköprü Belediyespor ise 31 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyetle küme düşme hattında 23. puanla 17. sırada yer alıyor. Kalan 3 haftada en yakın rakibi Kepez Belediyespor’un 8 puan gerisinde olan ekip, son 3 maçını kazanmak ve rakibinin son 3 maçını kaybetmesi durumunda ligde kalabilecek.

İnegölspor maçtan 1 ya da 3 puan alması durumunda Şanlıurfa ekibi ligin bitimine 2 hafta küme düşmeyi garantileyecek.

MAÇ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz grup 32. Hafta mücadelesinde Karaköprü Belediyespor ile İnegölspor arasında ki mücadele 20 Nisan Pazar günü saat 15.00’de Faruk Çelik Stadyumunda oynanacak.