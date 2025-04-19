Olay sonrası kendi bileklerini keserek yaşamına son vermeye çalışan Akdağ, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İddialara göre, Sevil Akdağ ile Elif Kırav dışarıda görüştükten sonra Kırav’ın evine geçti. Evde bir süre sonra başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle Sevil Akdağ, yanındaki bıçakla Elif Kırav’a saldırdı. Olayın ardından kendi bileklerini keserek kaçtı.

Elif Kırav’a ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen ailesi, genç kadını kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırav’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Sevil Akdağ’ın izini kısa sürede sürerek gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor.