Sözcü TV’de ‘Para Politika’ adlı programda konuşan yorumcular İnegöl’de binlerce sahte çek varmışçasına konuşurken, Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent ‘İnegöl’de sahte çek depremi’ başlığıyla paylaştığı köşesinde ilginç iddialar paylaşmıştı.

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Son günlerde iş insanları arasında “İnegöl kaynaklı piyasada çok sayıda sahte çek var. Aman İnegöllülerden çek kabul etmeyin” söyleminin gittikçe yoğun bir şekilde yayılması İnegöl’ün itibarını altüst ediyor.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan şu ifadeleri kullandı;

"İNEGÖL MOBİLYA’sı TÜRKİYE’nin MİLLİ MARKASIDIR 750. Milyon USD İhracatı İç Piyasada her il ve ilçede Mağzaların en güzel yerlerinde olan YAN SANAYİİ HARİÇ 50.bin Kişiye istihdam sağlayan ÇALIŞKAN HAYIR SEVER MÜTEŞEBBİS SANAYİCİMİZİ ESNAF VE SANATKARIMIZI KİMSENİN KARALAMAYA GÜCÜ YETMEZ BU MESLEK BU SANAT BİZLERDE 120 yıldır VAR İNŞALLAH DAHA UZUN YILLARDA OLACAKTIR HADSİZLERE Duyurulur."