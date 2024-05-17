Nilüfer 22’nci Uluslararası Spor Şenlikleri, Nilüfer’in kardeş kentlerinden gelen U16 takımlarının mücadele edeceği turnuva ile devam ediyor. İki gün sürecek turnuvada 7 ülkeden 8 takım ter dökecek.

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kaymakamlığı himayesinde, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor Kulübü ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenlikleri, Nilüfer İlçesi’nin kardeş kentlerinin U16 takımlarının mücadele edeceği basketbol turnuvası ile devam ediyor. Basketbol turnuvasına Nilüfer Belediyespor’un yanı sıra Türkiye’den Afyonkarahisar Dinar; yurt dışından ise Bulgaristan Ardino, Romanya Braila, Macaristan Balatonfüred, Almanya Hanau, Polonya Lublin ve Kosova Peja’dan U16 takımları katılıyor.

Gerçekleştirilecek turnuva için Yüzüncü Yıl Spor ve Gençlik Merkezi’nde açılış seronomisi düzenlendi. Turunuvanın açılışına katılan kardeş kent takımları birlikte fotoğraf çektirerek, kardeşlik ve dayanışma pozu verdi. Daha sonra Nilüfer Belediyespor ile Kosova Peja takımlarının mücadele ettiği açılış maçı gerçekleştirildi.

İlk maçın hava atışını CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Or ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erkan Öztürk birlikte yaptı. Karşılıklı ataklarla süren geçen maç, renkli anlara sahne oldu.

İki gün sürecek ve tek maç üzerinden değerlendirilecek takımlar, elde edecekleri sonuçlara göre sıralanacak. İki günlük mücadelenin ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da ödül töreni gerçekleştirilecek.