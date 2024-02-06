Balıkesir’de ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk belediye olan Karesi Belediyesi, 2023 yılında binlerce ton atığı ekonomiye kazandırırken, doğayı ve çevreyi korumayı sürdürdü.

Karesi Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ çalışmalarıyla ilçeye nefes olmaya devam ediyor. Çalışmalarını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı belge ile tescilleyerek Balıkesir’de ‘Sıfır Atık’ belgesi alan ilk belediye olan Karesi Belediyesi, 2023 yılında tonlarca atık topladı. Topladığı geri dönüşüm özellikli atıklarla hem ekonomiye katkıda bulunan Karesi Belediyesi, hem de doğaya nefes oldu.

Binlerce ton atık toplandı

Katı Atık Getirme Merkezi’ni hizmete alan, mahalleleri geri dönüşüm konteynırlarıyla donatan ve gelecek nesillerin eğitimi için çalışmalar yürüten Karesi Belediyesi, 2023 yılında; 59 ton metal, 163 ton tekstil, 2 bin 462 ton ambalaj, 250 kg pil, bin 200 ton ömrünü tamamlamış lastik ve 825 kg elektrikli elektronik atık topladı.

Bunun yanında Sıfır Atık Projesi Kapsamında Karesi’de ikili toplama sistemine geçilmiş olup tespit edilen noktalara 592 adet Geri Dönüşüm Konteynerleri, 9 adet Mobil Atık Getirme Merkezleri, 70 adet Bitkisel Atık Yağ Toplama Ekipmanı, 70 adet Atık Pil Toplama Kumbarası, iç mekan kumbaraları ve atık ilaç toplama ekipmanları yerleştirildi.

700 öğrenciye eğitim verildi

Karesi Belediyesi, Katı Atık Getirme Merkezi’ni kurmasından sonra eğitim çalışmalarına başladı. Bu kapsamda; öğrencilere doğal varlıkların korunması, tükenebilir varlıkların ve çevrenin bilinçli kullanılması, enerjinin verimli kullanılması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimi konularında farkındalık kazandırılması amacıyla eğitimler veriliyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 700 öğrenciye eğitim verildi.

Başkan Orkan: “Temiz bir Karesi”

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Sıfır Atık çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Orkan, “Karesi Belediyesi olarak yenlikler ve ilklerden birini daha her zaman olduğu gibi başarmış bulunuyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüzden ilçe bazlı Sıfır Atık belgesi aldık. 20 ilçesi olan Balıkesir’de bu belgeyi alan ilk ve tek belediye biz olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin önderliğinde Sıfır Atık ile ilgili yol almaya devam ediyoruz. Kendilerine desteklerinden ötürü de teşekkür ediyoruz. Bununla beraber ilçemizde daha temiz, daha hijyenik ve daha sürdürülebilir ilçe olma yolunda da ilerliyoruz. Bundan sonra da yenilikçi işlerle Karesili hemşehrilerimizin karşısında olacağız” dedi.