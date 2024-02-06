Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi mutfak atölyesindeki çocuklarla birlikte mutfağa girerek tatlı yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni dönem çalışmalarına başlayan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi mutfak atölyesini ziyaret etti. 8-13 yaş grubundaki çocuklar ve ebeveynleri ile birlikte mutfağa girerek tatlı yapan Başkan Yılmaz’a eşi Esen Yılmaz ve kızı Hümeyra da eşlik etti.

Atölyenin, çocukların motor becerilerini, el yatkınlıklarını, iletişim becerileriyle birlikte, çocuk ebeveyn ilişkilerinin gelişimine katkı sağladığını aktaran Başkan Yılmaz, Yıldırımlıların bu çalışmalara yoğun bir ilgi gösterdiğini söyledi. Çocukların mutluluğuna tanık olmanın en önemli motivasyon kaynakları olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “Molla Yegân Çocuk Üniversitesi’nde başta astronomi olmak üzere birçok noktada çocukların ufkunu açacak, gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler veriyoruz. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte nitelikli zaman geçirmesi adına hizmete açtığımız Mutfak Atölyemize evlatlarımız çok yoğun ilgi gösterdi. Onların bu ilgisi, bizi onlar için daha çok çalışmaya teşvik ediyor” dedi.