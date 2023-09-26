Avukat Dr. Ali Önal, son yıllarda tüketiciler, üreticiler ve kargo şirketleri arasında yaşanan olumsuzlukları ele alarak, tarafların hak ve sorumluluklarını açıkladı. Önal, kargo şirketlerinin hasar gören paketlerde sorumluluk kabul etmeme iddialarını değerlendirerek, bu tür imzaların geçersiz olduğunu ve tüketicinin lehine Yargıtay kararlarının bulunduğunu belirtti. Ayrıca, vatandaşların imza atmamakta serbest olduklarını vurguladı. İnternet alışverişlerinin artmasıyla birlikte tüketiciler, üreticiler ve taşıyıcı firmalar arasında yaşanan anlaşmazlıklara da değindi.

Avukat Dr. Ali Önal, tüketici haklarını savunmanın önemini vurgulayarak, tüketicilerin yeterli bilgi eksikliği nedeniyle hukuk yoluyla haklarını aramaktan kaçındığını ifade etti. Ancak tüketicilerin yasaların kendilerini koruduğunu unutmamaları gerektiğini belirtti.

ÜRÜN İADESİ VE DAVA HAKKI

Önal, kargo şirketleri aracılığıyla teslim alınan ürünlerin kontrolünün önemine dikkat çekti. Eğer ayıplı veya yanlış ürünler geldiyse, ürünü şerh düşerek teslim almanın önemini vurguladı. Bu sayede tüketicilerin ürünü iade etme veya dava açma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Avukat Dr. Ali Önal, internet alışverişi sonrası mağdur olan tüketicilerin haklarını savunabileceklerini söyledi. Kanunların tüketicileri koruduğunu ve müteselsil sorumluluk ilkesi gereği tüketiciye zarar veren tüm kurumların sorumlu tutulabileceğini ifade etti. Önal, tüketicilerin internet sitelerine, ürünleri üreten firmalara ve ürünleri teslim eden kargo şirketlerine başvurabileceğini belirtti.

"ÜRÜNLER TESLİM ALINDIKTAN SONRA KONTROL EDİLMELİ"

Üretici firmalar ve aracı şirketlerin sorumluluğunun yanı sıra tüketicilerin de sorumlulukları olduğunu açıklayan Avukat Dr. Ali Önal, tüketicinin asıl sorumluluğunun ürünleri kontrol etmek olduğunu ifade etti. Ürünlerin teslim alındıktan hemen sonra kontrol edilmesinin yasal zeminde büyük bir avantaj olduğunu belirten Önal, şunları söyledi:

"Yargıtay'ın 2021'de Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen bir karar var. Bu karar, 'Tüketici, ürünü teslim aldıktan sonra hemen muayene etmelidir' diyor. Eğer muayene sonucunda bir hasar görülürse, tüketici bunu şerh düşerek teslim alabilir. Bu şerh düşme işlemi, 'bu ürün hatalı geldi, kırık geldi, dava hakkı saklıdır' gibi bir not düşmek anlamına gelir ve tüketiciye ürünü teslim aldıktan sonra dava açma hakkı tanır. İnternet alışverişi sonrası tüketici, mağaza veya satıcıya başvurabilir veya ürünleri teslim eden kargo şirketiyle iletişime geçebilir. Önemli olan ürünlerin teslim alındıktan hemen sonra kontrol edilmesidir. Süreler çok önemlidir ve süreler geçtiğinde tüketicinin hakları azalabilir."

"GEÇERSİZ İHTİRAZ KAYITLARI"

Önal, son dönemlerde kargo şirketlerinin, sorumluluk kabul etmemek için tüketicilerden imza aldıkları iddialarını eleştirdi ve bu tür uygulamaların olmaması gerektiğini vurguladı. Geçersiz ihtiraz kayıtlarının, tüketicinin lehine yorumlanan Yargıtay kararlarına göre anlamsız olduğunu belirtti ve tüketicilerin imza atmamakta serbest olduklarını ifade etti.