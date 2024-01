Bizler de mini dizi severler için en iyi HBO mini dizileri ile film tadında bir solukta izlenebilecek hikayeleri derledik. İyi seyirler!

Band of Brothers

IMDb: 9.5 | 2001 | 10 Bölüm | Aksiyon, Dram, Tarih

Oyuncular: Scott Grimes, Damian Lewis, Donnie Wahlberg, Shane Taylor, Neal McDonough, Ron Livingston, Matthe Settle…

Ünlü tarihçi Stephen Ambrose’un aynı isimli romanından uyarlama olan Band of Brothers, savaşı farklı bir perspektiften ele alarak II. Dünya Savaşı atmosferinde askerler arasındaki iletişime ve duygulara odaklanıyor. Band of Brothers, II. Dünya Savaşı’nda Amerikan ordusunun 506. Alay’ının 101. Hava Gücüne bağlı Easy Bölüğü’ndeki askerlerin Stephen Ambrose’aya birebir aktardıkları tecrübeleri üzerinden kurgulanmış başarılı bir cesaret öyküsü.

Band of Brothers, gerçek kişilere ve tecrübelere dayanan hikayesiyle savaş ve tarih hikayelerine meraklı olanlar için oldukça etkileyici bir anlatıya sahip ve mutlaka izlenmesi gereken yapımlardan biri diyebiliriz. HBO mini dizileri arasında ayrı bir yeri olan dizinin yapımcıları arasında Steven Spielberg ve Tom Hanks bulunuyor.

Chernobyl

IMDb: 9.4 | 2019 | 5 Bölüm | Dram, Tarih, Gerilim

Oyuncular: Jared Harris, Emily Watson, Stellan Skarsgard, Jessie Buckley…

Chernobyl için rahatlıkla 2019’a damgasını vuran mini dizi diyebiliriz. Bundan tam 34 yıl önce yaşanmış ve dünyanın büyük bir bölümünü etkilemiş olan felaketin hikayesi Chernobyl, 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne bağlı Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nde meydana gelen patlamayı, patlamanın perde arkasını ve etkilerini kontrol altına almaya çalışan cesur insanları anlatıyor.

Geleceğe dair pek çok felaket senaryosu okuduğumuz şu zamanlarda HBO mini dizileri arasında duygusal olarak hepimizi etkisi altına alan güçlü bir yapım.

The Corner

IMDb: 8.6 | 2000 | 6 Bölüm | Suç, Dram

Oyuncular: T.K. Carter, Khandi Alexander, Sean Nelson, Clarke Peters, Glenn Plummer, Toy Connor, Maria Broom…

Amerika’daki uyuşturucu satışının merkezlerinden biri diyebileceğimiz yerlerden biri olan Baltimore’da bir gecekondu mahallesinde yaşayan ve uyuşturucu savaşlarının ortasında kalmış yoksul bir ailenin dramatik hikayesini konu edinen The Corner, ailenin çocukları üzerinden uyuşturucunun insanlar, aileler ve toplumda açtığı derin yaraları gözler önüne seriyor.

Bizce tartışmasız HBO mini dizileri arasında yer alan bir yapım. Ayrıca The Corner’ın senaryo ekibinde HBO’nun gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden biri olan The Wire dizisinin yaratıcısı ve uzun yıllar Baltimore’da gazetecilik yapmış David Simon da bulunuyor. The Wire, The Corner’dan 2 yıl sonra çekilmiş.

From the Earth to the Moon

IMDb: 8.6 | 1998 | 12 Bölüm | Aksiyon, Dram, Tarih

Oyuncular: Tom Hanks, Nick Searcy, Lane Smith, David Andrews, Daniel Hugh Kelly, Stephen Root…

Andrew Chaikin‘in A Man on the Moon adlı kitabından esinlenerek hazırlanan From the Earth to the Moon, Apollo uzay projesini çeşitli açılardan ele alarak 1960’lardan 1970’lere kadar olan sürecini konu ediniyor.

The Night Of

IMDb 8.5 | 2016 | 8 Bölüm | Suç, Dram | HBO, BBC

Oyuncular: Riz Ahmed, Bill Camp, John Turturro, Payman Maadi, Poorna Jagannathan, Jeannie Berlin…

The Night Of, Pakistanlı Nasir Khan’ın, New York’ta genç bir kadını öldürmekle suçlanması ve onun da suçsuzluğunu ispatlamaya çalıştığı süreci konu ediniyor. Tüm ipuçları Khan’ı gösterirken dedektif Box ve avukat Jack Stone da bu karmaşık olayı aydınlatmaya çalışıyor. Bizce HBO mini dizileri arasında gerilim dozu oldukça yüksek ve sürükleyici bir yapım.

Generation Kill

IMDb 8.5 | 2008 | 7 Bölüm | Dram, Savaş

Oyuncular: Alexander Skarsgård, James Ransone, Lee Tergesen…

Amerika’nın 2003 yılındaki Irak işgalini anlatan Generation Kill, Rolling Stone’un savaş muhabiri Evan Wright’ın Amerikan ordusunun keşif birliğiyle geçirdiği 21 gününü gerçekçi bir anlatımla daha çok askerlerin yaşamlarına, duygularına, öldürülen sivillere ve çocuklara odaklanarak işliyor. Mini dizi, Evan Wright’ın aynı isimli romanından uyarlama.

John Adams

IMDb: 8.5 | 2008 | 7 Bölüm | Biyografi, Dram, Tarih

Oyuncular: Paul Giamatti, Laura Linney, John Dossett…

Mini dizi, ABD’nin kurucularından biri ve aynı zamanda 2. Başkanı olan idealist avukat John Adams’ın ülkenin ilk 50 yılındaki rolü, politik hikayesi ve dramatik aile hayatı etrafında biçimleniyor. Tarihçi David McCullough’un aynı isimli Pulitzer Ödüllü biyografi kitabından uyarlama olan mini dizi, bizce oldukça etkileyici bir biyografi örneği olarak en iyi HBO mini dizileri arasında yer alan bir yapım.

Years and Years

IMDb: 8.4 | 2019 | 6 Bölüm | Dram, Bilim Kurgu

Oyuncular: Emma Thompson, Anne Reid, Jessica Hynes, Russell Tovey, Rory Kinnear, T’Nia Miller, Ruth Madeley, Lydia West, Russell Tovey, Maxim Baldry…

2019’dan 2034’e uzanan ve son derece gerçekçi bir bilim kurgu hikayesi olan Years and Years, bizim için HBO en iyi mini dizileri listesinin en özel dizilerinden biri. Years and Years, kısaca 5 kardeşten oluşan kalabalık bir ailenin yaşamını odağına alarak Brexit sonrası İngiltere’yi kurguluyor. Gelecekte Donald Trump tekrar başkan seçilmiş, Çin giderek daha da güçlenmiştir.

Dizi, iki ülke arasındaki çekişmeler, önlenemez bir şekilde gelişen teknoloji ve bireyler üzerindeki etkisi, jenerasyonlar arası iletişim, mülteci krizleri, işsizlik, ekonomik kriz gibi konuları birbiri içerisinde eriterek son derece gerçekçi bir anlatımla sunuyor. Yıl yıl ailenin yaşamının nasıl değiştiğini adeta biz de onlarla birlikte yaşıyoruz.

The Young Pope

IMDb: 8.4 | 2016 | 8 Bölüm | Dram

Oyuncular: Jude Law, Diane Keaton, Silvio Orlando, James Cromwell, Javier Cámara…

The Young Pope, isim olarak kendisine Mussolini’yi destekleyen Papa’yla aynı isim olan Pius XIII ismini seçen İtalyan-Amerikan asıllı papa Lenny Belardo’nun karşıtlıklarla, iç çatışmalarla dolu yaşamını anlatıyor.

Olive Kitteridge

IMDb: 8.4 | 2014 | 4 Bölüm | Dram

Oyuncular: Frances McDormand, Richard Jenkins, Ken Cheeseman, Ann Dowd, Bill Murray, Adam J. Freeman, Peter Mullan, Donna Mitchell…

Lisede öğretmenlik yapan Olive’in eşi Henry, oğlu Christopher ve çevresindekilerle kurduğu ilişkileri; karakterinin görünmeyen yönlerini ve iç çatışmalarını anlatan Olive Kitteridge mini dizisi, 25 yılı kapsayan bir süreci ele alıyor. Dizinin merkezinde Olive bulunsa da yan karakterlerin hayatları ve hikayeleri de izleyiciyi etkisi altına alıyor diyebiliriz.

Dizi, Elizabeth Strout’un 2008’de yayımlanan Pulitzer ödüllü aynı isimli romanından uyarlama. Olive Kitteridge, çoğu insan için sıkıcı gelebilecek bir hızda ilerliyor; ancak ilk sahnesi bir intihar girişimiyle açıldığı için Olive’i intihara sürükleyen olayları merakla takip etmeye başlıyorsunuz.

The Pacific

IMDb 8.3 | 2010 | 10 Bölüm | Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: James Badge Dale, Rami Malek, Joseph Mazzello, Josh Helman, Jon Seda, Tom Hanks, Ashton Holmes…

The Pacific, 3 Amerikalı askerin başından geçen olaylar üzerinden Amerikan Birlikleri’nin Japon Deniz Kuvvetleri’ne karşı Pasifik Cephesi’nde verdiği mücadeleyi anlatıyor. Gerçek hikayelere dayanan dizinin yapımcıları arasında Tom Hanks ve Steven Spielberg bulunuyor.

Sharp Objects

IMDb: 8.2 | 2018 | Suç, Dram, Gizem | 8 Bölüm | HBO

Oyuncular: Amy Adams, Patricia Clarkson, Eliza Scanlen, Chris Messina, Matt Craven, Henry Czerny, Taylor John Smith…

HBO mini dizileri içerisinde en sevdiğimiz gizem ve gerilim dolu önerilerden biri Sharp Objects. Muhabir Camille Preaker, doğup büyüdüğü kasabada öldürülmüş olan iki genç kızın hikayesini araştırmak üzere kasabasına geri dönüyor. Kasabaya dönüşüyle birlikte annesi ve üvey kız kardeşiyle yüzleşmek zorunda kalan Camille Preaker’ın işiyle geçmişi bir süre sonra birbirine karışmaya başlıyor.

Angels in America

IMDb: 8.2 | 2003 | 6 Bölüm | Dram, Fantastik, Romantik

Oyuncular: Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson, Jeffrey Wright, Justin Kirk, Patrick Wilson…

1985 yılında New York’ta geçen Angels in America, pek çok insan üzerinden ırkçılık, eş cinsellik, politika, din, muhafazakarlık, ayrımcılık, özgürlük, güç gibi kavramları ve pek çok insani duyguyu birbiri içerisinde eriterek etkileyici bir şekilde anlatıyor.

Tony Kushner’ın müzikal sahne oyununun uyarlaması olan mini dizi, fantastik ögelerle güçlenen hikayesinin bütün gerçekliğinin yanında düşsel bir yolculuk da sunuyor. Bizce HBO en iyi mini dizileri içerisinde ayrıcalıklı bir yeri olanlardan.

Watchmen

IMDb: 8.1 | 2019 | 9 Bölüm | Aksiyon, Fantastik, Gizem

Oyuncular: Regina King, Yahya Abdul-Mateen II, Tom Mison, Sara Vickers, Jeremy Irons, Andrew Howard…

Alan Moore‘un yazdığı, Dave Gibbons’ın çizimlerini yaptığı, 1986-1987 yılları arasında yayımlanan aynı isimli kült çizgi roman serisinden esinlenen Watchmen, 2019’un en iddialı yapımlarından biri olarak karşımıza çıkmıştı. Hikaye, süper kahramanların yaşadığı alternatif bir evrende geçiyor; ancak mini dizi, romandan farklı olarak günümüzde yaşanıyor.

Damon Lindelof’un yaratıcısı olduğu mini dizi, tartışmasız HBO mini dizileri içerisinde. Hikayenin bir de Zack Snyder yönetmenliğinde romana sadık kalınarak çekilmiş 2009 yapımı filmi var. Watchmen, çoğu eleştirmenin ‘çizgi romanların ciddiye alınmasını sağlayan ilk eser’ olarak kabul ettiği bir çizgi seri.

Show Me a Hero

IMDb: 8.1 | 2015 | 6 Bölüm | Dram, Tarih

Oyuncular: Oscar Isaac, Catherine Keener, Alfred Molina, Carla Quevedo…

Lisa Belkin’in 1999’da yayınlanan aynı isimli romanından uyarlama olan Show Me a Hero, 1987 yılında New York’a bağlı Yonkers’a belediye başkanı seçilen 28 yaşındaki Nick Wasicsko’nun hikayesini anlatıyor. HBO’nun en başarılı biyografi dizilerinden biri.

Elizabeth I

IMDb: 7.9 | 2005 | 2 Bölüm | Biyografi, Dram, Tarih

Oyuncular: Helen Mirren, Jeremy Irons, Hugh Dancy, Toby Jones, Patrick Malahide, Ian McDiarmid, Toby Salaman, Ann Firbank…

Kraliçe I. Elizabeth’in yaşamını konu edinen Elizabeth I, Helen Mirren’ın oyunculuğuyla etkisini daha da artırıyor ve sürükleyici hikayesi ile sizi içerisine çekiyor. Çok başarılı bir dönem anlatısı olduğunu düşündüğümüz mini dizinin 9 Emmy Ödülü bulunuyor.

İngiltere tarihine ilgisi olanlar için Kraliçe I. Elizabeth’in yaşamını anlatan, yönetmenliği Shekhar Kapur tarafından yapılan Cate Blanchett’in başrolde oynadığı 1998 yapımı bol ödüllü bir film de var.

Mildred Pierce

IMDb 7.7 | 2011 | 5 Bölüm | Dram

Oyuncular: Kate Winslet, Guy Pearce, Evan Rachel Wood, Brian F. O’Byrne…

James M. Cain tarafından 1941 yılında yazılan aynı isimli romandan uyarlanan Mildred Pierce, 1930’larda Büyük Buhran döneminde Amerika’da yaşayan, eşinden ayrılarak iki çocuğunun sorumluluğu tek başına üstlenen ve azmiyle her geçen gün daha da başarılı olan genç bir kadının ayakta kalma hikayesini anlatıyor.

Eşinin onu aldattığını öğrenen Mildred, her şeyin yanında çocuklarından birinin kaybıyla diğerinin ise düşüncesiz ve bencil davranışlarıyla da baş etmeye çalışıyor. Dizi, 5 Emmy ve 1 de Altın Küre Ödülü’nün sahibi.

Romanın, 1945 yapımı bir film uyarlaması da mevcut. Filmde Mildred Pierce karakterini canlandıran Joan Crawford, En İyi Kadın Oyuncu Oscar Ödülü’nün sahibi. Hikaye merak uyandırdıysa filmini izlemeyi de tercih edebilirsiniz.

Parade’s End

IMDb 7.6 | 2012 | 5 Bölüm | Aksiyon, Dram, Romantik | HBO, BBC

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Rebecca Hall, Roger Allam, Adelaide Clemens…

Ford Madox Ford’un 1924-28 yıllarında yazdığı dört romandan uyarlanan Parade’s End, I. Dünya Savaşı döneminde İngiltere’de yaşayan Aristokrat Christopher Tietjens, acımasız ve sosyetik eşi Sylvia Tietjens ve kadın hakları savunucusu Valentine Wannop arasındaki aşk üçgenini konu ediniyor.

Luck

IMDb: 7.5 | 2012 | 10 Bölüm | Dram

Oyuncular: Dustin Hoffman, Nick Nolte, Dennis Farina, John Ortiz, Michael Gambon…

At yarışı dünyasının perde arkasını hipodromda dönen oyunlar, mafya, bahis sektörü, antrenörler, jokeyler gibi farklı katmanlarda işleyerek gözler önüne seren Luck, HBO’nun başarılı yapımlardan biri.

Luck aslında bir mini dizi değil; ancak yaşanan bazı olaylardan dolayı devamı iptal edilmiş bir yapım. Dizinin çekimleri sırasında 3 atın çeşitli sebeplerle ölmesi sonucunda HBO dizi çekimlerini durdurarak iptal etmişti.

House Of Saddam

IMDb: 7.5 | 2008 | 4 Bölüm | Biyografi, Dram, Tarih | HBO, BBC

Oyuncular: Igal Naor, Shohreh Aghdashloo, Makram Khoury, Philip Arditti…

House Of Saddam, Saddam Hüseyin’in ailesi ve yakın danışmanları arasındaki ilişkiyi yükseliş döneminden mahkemeye çıkma sürecine kadar işliyor.