Eğitim öğretim yılının ilk yarıyıl tatilinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öğrenci ve ailelerine özel bir jest yaptı. Büyükşehirin, Kocaeli ve Marmara Bölgesi’ne kazandırdığı Kartepe Teleferiği, tatil boyunca hem öğrencilere hem de ailelerine indirimli hizmet verecek. Karnesini yanında getirerek Kartepe Teleferiği’ne binecek öğrencilere yüzde 50, ailelerine ise yüzde 25 indirim uygulanacak. İndirimli seyahat edecek öğrenciler; doğanın, Sapanca Gölü’nün ve şehir manzarasının eşliğinde Kuzu Yayla’ya çıkacak. İndirimli uygulama 2 Şubat tarihine kadar geçerli olacak.

Kaynak: iha