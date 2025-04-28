Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 118 kişiden oluşan Arama Kurtarma ekibi, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ile akredite çalışmalar kapsamında, aylar süren zorlu eğitim sürecinin ardından girdikleri sınavdan başarı elde ederek ‘Ağır Seviye Akreditasyon’ sertifikasını almaya hak kazandı. İstanbul genelinde ağır seviye akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayan Kartal Belediyesi, AFAD ve Kadıköy Belediyesi ile birlikte en büyük üç kurumdan bir tanesi oldu. Uzun süren ve üst düzey zorluk seviyesinde devam eden teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra; çeşitli tatbikatlara tabi tutulan 118 kişilik Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, tüm bu zorlu geçen eğitimlerin ardından muhtemel bir afet durumunda müdahalelerin bilinçli ve organize bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde ‘Akredite Sınavı’na girdi.

‘Hafif Arama Kurtarma, Kentsel Arama Kurtarma ve Operasyonel Hazırlık, Organizasyon, GPS, Yön ve Adres Bilgisi Eğitimi ile GPS, Yüksekten ve Derinden Arama Kurtarma’ eğitimlerini alan Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personel ve belediye çalışanlarından oluşan gönüllü arama kurtarma ekibi, afetlerde koordinasyonu sağlamak ve etkin bir şekilde görev alabilmek için girdikleri AFAD akreditasyon sınavı sonucunda başarı elde ederek en büyük üç kurumdan biri oldu.

Başkan Gökhan Yüksel’den gönüllü ekibine tebrik ziyareti

Kartal Belediye Başkanı, sınavı başarıyla tamamlayan Arama Kurtarma Ekibini ziyaret ederek Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu’nu ve ekip üyelerini tebrik etti. Başkan Yüksel yaptığı açıklamada, "Kartal Belediyesi olarak afetlere karşı hazırlık konusunda kararlılıkla çalışıyoruz. Ekibimizin gösterdiği bu büyük başarı, ilçemizin afetlere karşı dayanıklılığını artırma hedefimize önemli bir katkı sunuyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi, daha önce orta seviye akreditasyon belgesi almaya hak kazanarak arama kurtarma çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bırakmıştı. Son olarak ağır seviye akreditasyon sınavını da başarıyla tamamlayan ekip, afet müdahale kapasitesini bir üst seviyeye taşımış olmalarının gururunu yaşıyor.